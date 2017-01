Chano Charpentier: “Me interné debido a que no me sentía muy bien”

Chano Moreno Charpentier está bien. Así lo manifestó el propio músico en un mensaje enviado a los medios durante este mediodía donde explica que este sábado decidió internarse voluntariamente por precaución porque no se sentía bien. Ahora ya se encuentra de regreso a Buenos Aires.

El texto completo que el ex cantante de “Tan Biónica” escribió fue el siguiente: “Queridos amigos, medios y seguidores: Antes que nada quiero agradecer muchísimo y su preocupación cada mensaje, palabra de aliento y buenos consejos de parte de todos ustedes. Les cuento que el Sábado 14 a las 12 hs aproximadamente me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente . Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos”.

Recordemos que Chano hace apenas diez días había recibido en Buenos Aires el alta médica tras un severo cuadro de deshidratación, luego de permanecer internado cuatro días y pasar Año Nuevo en el sanatorioFinochietto.

Luego, Chano estuvo en Mar del Plata, donde vio el recital de Axel y habló con los medios: “No quiero ser un ídolo. Los ídolos terminan muertos y yo quiero estar vivo y estar bien, y que mi familia me cuide”, había dicho en Crónica TV.

Lo último que se había sabido de él, es que estaba en Punta del Este y que incluso había estado en los festejos de cumpleaños de Carolina Pampita Ardohain, junto con Pico Mónaco y Nacho Viale.

“Hoy cumple la maravilla de Caro y la banda de amigos toda junta alza al cielo sus copas de tequila, pero la mía con agua y feliz de verla feliz”, había escrito en las redes sociales.