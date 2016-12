La expresidenta argentina Cristina Fernández denunció ayer tras ser acusada y embargados sus bienes, que la asociación ilícita fue una figura penal creada por los gobiernos militares golpistas y utilizada por todas las dictaduras para perseguir a dirigentes opositores.

El juez federal Julián Ercolino embargó por 10 mil millones de pesos (unos 644 millones de dólares) a la exmandataria y la procesó por “delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada”.

A Fernández le adjudican haber armado un supuesto plan para favorecer una obra pública de la empresa Austral, de Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz, durante su mandato. También fueron procesados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas José López.

En un artículo difundido en sus cuentas oficiales en facebook y twitter, la expresidenta señaló que la asociación ilícita fue utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores. En el mensaje, titulado Postales de fin de año, Fernández expuso sobre los acontecimientos de los últimos días en el país y criticó duramente al gobierno de Mauricio Macri.

“Ercolini, con su esposa vocera del ministro de Justicia macrista, en una causa que lleva más de ocho años en su juzgado, ahora dice que nuestros gobiernos constitucionales fueron asociaciones ilícitas…. ¿Procesará también al 46 por ciento y al 54 por ciento que nos votaron en el 2007 y en el 2011?”, se preguntó.

En su texto, la exdignataria hace referencia además a la renuncia la víspera del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay de quien dijo lo habían echado.

“En Pergamino, tapada por el agua de la inundación, se ponen pecheras, pero no para ayudar sino para reprimir”, agregó en referencia a las inundaciones registradas en esa norteña ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde la policía la emprendió contra los damnificados que protestaban por ayuda.

En Argentina, continuó la exgobernante, “pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia”, dijo, en alusión a Milagro Sala, la líder indígena de la organización Tupac Amauru encarcelada en Jujuy hace 11 meses junto a otros compañeros.

Fernández también se refirió a Claudio Bonadío, el juez que impulsa otra causa en su contra. “Sobreseyó en una causa…auque no está en su juzgado!, a los funcionarios que habían comprado dólares a futuro, después devaluaron y por si todo fuera poco fijaron el precio de sus propios contratos”.

Asimismo apuntó también contra la designación del nuevo ministro de Hacienda -Nicolás Dujovne- “fue director de Papel Prensa, trabaja en TN y es columnista en La Nación… Ah! Y también compró dólar futuro…”, dijo.

“Y si no te alcanza”, agregó, “a su consultora sobre temas macroeconómicos y financieros, Nicolás Dujovne y Asociados, no se le conoce CUIT de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)… El nuevo ministro de Finanzas (Luis Caputo) que ha batido el récord de endeudamiento de la propia dictadura: 50 mil millones de dólares en un año, también compró dólares a futuro pero no está incluido en el sobreseimiento de Bonadío…”, enfatizó.

¿Será porque lo guardan para el futuro y no precisamente del dólar?…, ironizó la exmandataria.