Cerró histórica casa Foto Martín  

La histórica casa de fotografía Foto Martín anunció su cierre ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dejando en la calle a 38 trabajadores, a quienes no se les comunicó en ningún momento lo que podía suceder. Es más, los trabajadores sostienen que la empresa les dijo que no concurrieran a trabajar porque estaba quebrada y no volvería a abrir sus puertas.

Seguramente todos en algún momento pasaron a registrar sus imágenes en algunas de las tantas casas que tenia esta empresa, cuando la era digital no asomaba en el horizonte y eso ha sido un factor determinante. Un síndico se hizo cargos de las cuentas y se agendó una reunión tripartita para la segunda semana de marzo.

La empresa todavía les adeuda el pago del despido y los 20 días que trabajaron en el mes de febrero.