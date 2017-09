Compartir Tweet



El viernes 8 de septiembre, a las 19 horas en el Museo Nacional de Arte Visuales del Parque Rodó, se inaugura la exposición “Silveira y Abbondanza: un legado”.

La muestra consiste en la donación que los artistas han realizado de parte de su obra a favor de dicho Museo. La misma está compuesta por 25 piezas esmaltadas de una etapa inicial de la trayectoria de los ceramistas, y 7 obras más complejas, formadas por un gran número de figuras agrupadas.

Con esta donación, Enrique Silveira (1924) y Jorge Abbondanza (1936) se propusieron entregar su colección personal a un organismo público capaz de custodiarla, apostando no sólo a su resguardo sino también a la idea de que el conjunto no se disperse y, sobre todo, que no quede oculto a la mirada del público sino integrándose al mayor acervo en materia de artes plásticas que existe en el país.

Al cabo de cinco décadas de trabajo creador, Silveira y Abbondanza insisten en que el valor de esta donación no debe medirse solamente por su alcance cultural o leal (considerando que ahora pasa a manos del Estado) sino además a escala emocional por lo que significa para ellos desprenderse de una obra que realizaron y luego conservaron durante tantos años.

La exposición de esas cerámicas se mantendrá habilitada hasta el domingo 8 de octubre, con entrada libre, en el horario de 14 a 19, de martes a domingos.

Fotos: Fotosíntesis