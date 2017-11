Compartir Tweet



En un nuevo comunicado, el Centro Militar cuestionó la aprobación en el Parlamento de la ley mediante la cual se gravan los haberes de los retirados militares. Al respecto, señala que el proyecto analizado por la Comisión de Hacienda del Senado configura un “atropello a conciencia de los derechos de un sector de la población y de lo que a título expreso establece la Constitución de la República”.

El comunicado de la Comisión Directiva recuerda que un informe de la Universidad Católica, solicitado por esa Comisión legislativa “concluye de manera inequívoca que el Proyecto de Ley sobre Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, enviado por el Poder Ejecutivo con fecha 29 de mayo de 2017 incurre en flagrantes desconocimientos constitucionales”. Agrega que el proyecto “también vulnera el principio de igualdad, también consagrado desde siempre por la Constitución, al gravar a un grupo sin superar el exámen de razonabilidad, y sin que el mismo manifieste una capacidad contributiva mayor que justifique la diferenciación”.

Agrega el comunicado que “más allá de la injusticia que se está cometiendo contra una franja de la población, –la que viste uniforme, la que abrazó el servicio a la patria– lo preocupante de todo este proceso trasciende el interés directo y legítimo de la familia militar” y sostiene que “lo que está a la vista es la despectiva indiferencia hacia el espíritu, hacia la letra y directamente hacia el imperio de la Constitución como instrumento que nos mandata a todos y obliga a los legisladores a ajustarse a ella, a pesar de ideas, ideologías, cálculos estratégicos o conveniencias de ocasión”.

“Aquí no se puede aducir inadvertencia, ni falta de información, ni carencia de recursos para conocer; si se opta por hacer las cosas mal, y hacer de cuenta que la Constitución no rige y existe solo como un trozo de papel, no es un error ni un tropiezo circunstancial, sino un acto voluntario, peligrosamente deliberado, consciente de su desvío”.

“Confiamos, por la buena salud de la República, que esta mala praxis legislativa encontrará coto en el propio Parlamento y en el seno de las instituciones que tienen el deber de velar para que todo lo que se hace y se decide en el país sea siempre dentro de la Constitución, nunca fuera de ella”.