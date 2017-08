Compartir Tweet



La investigación sobre los dos atentados que dejaron entre el jueves y el viernes 15 muertos y más de 120 heridos en Cataluña, en el noreste de España, destapó la existencia de una célula de 12 personas, que se precipitó a realizar una serie de ataques después de que su plan inicial fracasara. De estas personas, cuatro fueron detenidas entre el jueves y el viernes y una sigue en paradero desconocido. Las autoridades han difundido la identidad del sospechoso prófugo y una fotografía suya. Se llama Younès Abouyaaqoub, un joven de 22 años de origen marroquí. Otros cinco hombres fueron abatidos en la madrugada de viernes en Cambrils, tras atropellar a varios transeúntes con un coche. La identidad de tres de ellos fue confirmada formalmente por la policía el viernes. Se trata de los marroquíes Moussa Oukabir, Said Aallaa y Mohamed Hychami, de 17, 18 y 24 años de edad, respectivamente, todos habitantes de una localidad del norte de la región, Ripoll. Los otros tres sospechosos han sido identificados, pero no detenidos, y la Policía estima que dos de ellos podrían haber muerto en el incendio de una casa en Alcanar (200 km al sur de Barcelona), donde el grupo supuestamente preparaba artefactos explosivos.

En los restos de esta casa, “hay restos de dos personas diferentes, estamos trabajando para probar que son dos de estas tres personas que están también identificadas. Y nos quedaría un tercero”, detalló la policia. También se aseguró que los agentes todavía no han identificado al conductor de la furgoneta blanca que sembró el pánico en las transitadas Ramblas de Barcelona, aunque antes parecían confirmar que se trataba de Moussa Oukabir.