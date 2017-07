Compartir Tweet



Cristian “Cebolla” Rodriguez fue el segundo entrevistado del segundo ciclo de “U ru guayo”, el programa de entrevistas conducido por Federico Buysan, que se emite para Latinoamérica a través de la señal de DIRECTV Sports y busca recoger en primera persona las historias de aquellos uruguayos que trascendieron en el mundo por sus actuaciones deportivas.

En este caso, el “Cebolla” charló sobre la situación de Peñarol, aquel conflicto del año 2005 cuando se fue del club, su relación con Paco Casal, con el “Pato” Aguilera, la selección uruguaya y mal recuerdo por cómo quedó fuera del plantel para el Mundial de Sudáfrica.

A continuación los extractos más importantes de la entrevista:

“Peñarol antes era más respetado”

¿Por qué Peñarol no puede definir algo importante a nivel de clubes?

Yo creo que ahora es todo más parejo, hay mucha más televisión, los equipos se conocen más y se trabaja mucho mejor. Antes, por ahí Peñarol era mucho más fuerte, era mucho más respetado y hoy en día cualquier equipo chico le hace partido a un equipo grande. Cuando vine choque con la realidad. Pensé que podría poner al equipo a competir rápidamente en lo internacional, pero a veces por errores que son detalles uno queda afuera de la copa.

“Es mucho la cabeza en las lesiones”

“En el tema de las lesiones juega mucho la cabeza; si estas con la cabeza limpia, si estás bien y si estas positivo las lesiones no aparecen. Yo sabía que acá iba a estar mejor, más cómodo porque es mi casa. Tenía miedo de defraudar en el tema de las lesiones; uno no busca las lesiones como jugador porque es lo peor que hay estar lesionado, y bueno, la voy piloteando, la voy llevando bien. Desde que llegué no me siento al 100% pero lo importante es que estoy jugando en todos los partidos”.

“Me voy a sentir perdonado el día que gane algo con Peñarol”

“Estar en la justicia fue duro, peleándote con el cuadro que uno ama y pasándola mal porque uno no podía jugar partidos oficiales. Cuando se aclararon un poco las cosas hubo gente que entendió y otra que sigue sin entender, pero yo creo que el día que me sienta perdonado va a ser el día que le devuelta un título con la institución; cualquier título. Uno quiere ganar la Copa Libertadores aunque sabemos que es muy difícil, igual apuntamos a eso”.

“Paco Casal es el mejor representante de la historia…”

“Con Paco me abrí, dejé de trabajar. Dejé de estar con él por muchas razones, pero hablando de trabajo y de su profesión creo es el mejor representante de la historia; era el único en llevar jugadores uruguayos a afuera del país. Cualquier jugador de la selección de Argentina que eran unos fenómenos querían que los representara él, le dio trabajo a mucha gente. Siempre hay problemas, uno a veces espera cosas que no llegan y ahí empiezan los problemas. Además él se fue alejando de la representación y del futbolista para ocuparse de la tele”.

“Pato Aguilera fue como un padre y hoy estoy distanciado…”

“El Pato (Aguilera) siempre fue como un padre para mí en el fútbol, siempre me cuidó, me protegió y siempre me habló bien, pero bueno como en todo en la vida, siempre hay problemas, malas decisiones. Además creo que influyo cuando me abrí de Francisco. Él es muy orgulloso y yo también. Capaz algún día nos cruzamos y lo hablamos. Creo nos debemos una charla”.

“Tabarez nunca me explicó por qué me dejó afuera de Sudáfrica”

“Para 2010 uno hizo toda la eliminatoria y me entero por la prensa, no por el cuerpo técnico que voy a quedar afuera de Sudáfrica. Me dolió muchísimo quedar afuera, porque era mi primer mundial y por lo que fue después la actuación tan buena que el grupo tuvo. La verdad es que la eliminatoria es muy larga y se vivieron muchas cosas en esa etapa, entonces fue duro. Con el tiempo, Tabarez habló de la situación de manera general, nunca me explicó en particular porque no me había llevado aunque yo sabía. Yo soy chapado a la antigua, antes entendía que muchas veces las cosas se arreglaban a las piñas, ahora estoy más tranquilo”.

“Entre Suárez, Messi, Ronaldo…elijo a Suárez sin dudarlo”

“Suárez es el mejor 9 del mundo. Ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, yo quiero a Suárez. Si hay un picado o un partido en cancha de 11 dámelo a mí. Él es de campito, él quiere ganar siempre, te hace trampa, te pelea para ganar, define bien que más pedir, lo quiero siempre. Cuando pasó al Barcelona que lo criticaban porque estaba mal físicamente yo decía: esperen que se ponga bien y ya lo van a ver. Y bueno les tapó la boca a todos”.

“Mejor que esté Messi”

“No me preocupa si viene Messi o no, no me ocupo, yo miro lo de adentro. Te diría que es mejor que esté; que nos haya hecho un gol allá fue virtud de él, ahora hay que tener más cuidado. Leo es un jugador que juega siempre caminando, eso puede ser bueno para nosotros. Cuando le bajaron la sanción no me cambió el pensamiento, eso sí, ahí te das cuenta lo que son los representantes y los que defienden a Messi, en eso acá estamos chiquitos…Que esté Sampaoli me gusta también, va a tener toda la presión”.

“En la Selección la gente no tiene memoria”

“Yo no me quejo, el fútbol es partido a partido. Si vos jugaste bien 8 partidos de eliminatorias y después jugas mal 3, la gente y los periodistas no tienen memoria y ya te ponen en duda para el partido siguiente. Yo no me preocupo, intento disfrutar y no regalar nada en cada partido para poder jugar el próximo”.

“Después del Mundial, cierro mi etapa de Selección”

“Después del mundial creo que cierro mi etapa en la Selección. Ya tengo 31 y después de los 30 es todo más difícil, pero nunca se sabe. Hay gente que madurando rinde más que antes, veremos…Estoy muy confiado, 100% que vamos al Mundial”.

Los televidentes tendrán la oportunidad de volver a ver a Rodriguez en la repetición que se emitirá el 13 de julio a las 21:30, el 15 de julio a las 17:00 y el 16 de julio a las 21:30 siempre en los canales 612 y 1612.

En la próxima entrega, el miércoles 19 de julio a las 20:00 horas, Buysan tendrá la oportunidad de conversar con el entrenador Sergio Markarián.