Lucas Cavallini se incorporó al plantel mirasol que está trabajando a toda máquina en el Complejo Solanas de Maldonado. Los hinchas y el cuerpo técnico lo recibieron con los dedos cruzados, esperando que junto a él lleguen los goles que son tan necesarios.

El delantero de 24 años, que se transformó oficialmente en el primer jugador canadiense en llegar a Peñarol tras firmar por tres años, trabajó a la par de sus compañeros. Realizó ejercicios físicos bajo las órdenes del Profesor Matías Eijo y algunos movimientos con pelota.

De no suceder nada extraño, y teniendo en mente lo declarado por Leonardo Ramos de un tiempo a esta parte, Cavallini será el “9” que acompañará a Junior Arias en ofensiva, por lo que se presume que empezará siendo titular.

Mientras tanto, de la práctica no pudieron participar Nicolás Freitas ni Yefferson Quintana. El volante central presentó una distensión muscular que lo dejó al margen, al tiempo que el zaguero se está recuperando de un desgarro.

Los entrenamientos volverán a escena a las 09.00 horas de hoy, cuando los movimientos se mudarán al Estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus), donde se hará fútbol. Vale recordar que la próxima semana, las prácticas regresarán a Los Aromos.

En la búsqueda

Además de significar una importante pérdida económica, la caída del cuadrangular que se llevaría a cabo en Porto Alegre entre el 21 y el 24 de enero trastocó completamente los planes del cuerpo técnico encabezado por “Leo” Ramos.

Es que la participación en el torneo estival aseguraba tres amistosos ante rivales sumamente competitivos como Nacional, Gremio y Olimpia, que el DT consideraba clave (habló de la importancia de jugar partidos internacionales de preparación durante su presentación) para medir el potencial del equipo.

El único encuentro internacional confirmado es ante Emelec el próximo martes (luego enfrentará a Juventud de Las Piedras), por lo que los dirigentes están en negociaciones para conseguir rivales con los que probar el equipo.

“Maduré muchísimo”

Matías Mier, una de las últimas incorporaciones del club, se refirió a las diferencias que existen entre el jugador que se fue en 2011 y el que regresó durante una nota que brindó al sitio oficial de Peñarol.

“Me preguntan qué cambió de aquel que se fue después de aquella Copa a este que volvió y es una pregunta que me hace dar cuenta de las cosas que aprendí estando afuera. Estos años en el exterior me hicieron madurar muchísimo en lo personal y en lo deportivo crecí mucho, saqué muchas cosas positivas de los grandes compañeros que he tenido”, dijo.

“Y después, en lo deportivo, aprendí a controlar mejor el tiempo dentro de un partido, saber cuándo ser punzante, cuándo hacer una pausa y eso te lo da el tiempo. También aprendí que si no trabajo en mi físico, me pasa la cuenta, por eso me cuido lo máximo posible y entreno al máximo”, finalizó.