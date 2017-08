Compartir Tweet



Sol Pérez está decidida a hacer explotar las redes sociales con sus sensuales imágenes. “La chica del clima” de TyC Sports publicó una foto desnuda en la bañera y sus seguidores enloquecieron, según publicó el sitio argentino de espectáculos exitoina.com.

La sensual participante del Bailando publicó una imagen que la muestra en la bañera, desnuda, cubierta de espuma y con una mirada sugerente que haría explotar cualquier cabeza.

Luego, la bomba de TyC Sports lanzó una frase para quienes la critican: “Fuck your opinion”, escribió junto a una nueva foto que permite apreciar su trabajada figura.

Se viene el folclore

“Claramente no soy hot. No me sale eso de ser hot. Lo sexy no es para mí”, dijo Sol a Marcelo Tinelli durante la gala de Reggaetón romántico en el Bailando, a pesar de los cual logró el puntaje necesario para pasar de ronda y ya prepara junto a su compañero, Fernando Bertona la próxima gala que será de folclore.