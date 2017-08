Compartir Tweet



Diferentes autoridades del Frente Amplio hablaron en República Radio, que se emite por lacatorce10, sobre la decisión que tomará el Plenario del Frente Amplio, en el día 9 de setiembre, con respecto a la situación del vicepresidente de la República, Raúl Sendic.

En la oportunidad estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, el senador por la lista 711 (del sector de Raúl Sendic), Leonardo De León y el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo.

Los tres invitados coincidieron en que lo medular era que el Frente Amplio apuntara a la unidad y que los diferentes sectores políticos se olvidaran de sus intereses particulares.

“Debemos transitar estos días que quedan antes del 9 de setiembre con mucha responsabilidad y cautela, teniendo en cuenta que se tiene que tomar una resolución en el Plenario, la cual deberá ser proporcional a lo que se expida del informe del Tribunal de Conducta Política. Tenemos que ser muy responsables porque no debemos olvidarnos de que han existido filtraciones y que lamentablemente ha habido cálculos muy mezquinos.

Desgraciadamente las deslealtades han estado por encima del proyecto colectivo por eso es un enorme desafío lograr una salida en unidad y en fraternidad, que nos permita minimizar todos los daños que han existido”, declaró De León.

En la misma sintonía, Castillo afirmó que el Frente Amplio es un movimiento en el que conviven distintas ópticas, visiones e ideologías. “Lo importante es que en toda circunstancia el objetivo sea compartido y que nada nos desvié de nuestro camino: construir una patria más solidaria, equitativa y justa para nuestros compatriotas”.

“Tenemos que tomar caminos del medio porque, en realidad, como partido político tenemos que intentar gobernar y tomar decisiones por encima de las circunstancias generales, que se publican en las redes y en los medios. Por tanto, hay que tener la impronta de los hechos. Esta visión es fundamental para la política en el mejor sentido del término e insisto en que el Frente Amplio, en muchas ocasiones, estuvo en situaciones delicadas. Sin embargo, siempre pudo salir adelante por su capacidad de diálogo interno y de negociación”, agregó Mahía.

Por su parte, De León manifestó que la unidad solo puede construirse cuando se sabe que existen diferencias pero, a pesar de ello, se sintetizan objetivos claros para llegar a un acuerdo. “Pretendemos marcar caminos claros en las próximas horas. Tenemos en común un proyecto político y la defensa del gobierno.

Además, estamos pensando en el compañero que está en medio de esta situación. En términos generales, creemos que se puede lograr un resultado importante. Sin embargo, si se ponen por delante los cálculos menores y se deja de lado el proyecto colectivo, el problema se puede complicar. Por lo tanto, es clave que trabajemos en una visión colectiva y de unidad”.

La visión de Mahía

El presidente de la Cámara de Representantes declaró que el Frente Amplio tuvo una acertada decisión cuando resolvió darle un tiempo a que aquellos integrantes que votarán en el Plenario con el objetivo de que puedan analizar adecuadamente la situación.

Por otro lado, resaltó que no sabe cuál será el dictamen del Tribunal de Conducta. “Yo no voy a conjeturar de algo que no conozco. Además, a mi me gustaría mucho que el documento fuera reservado para que se manejara dentro de los ámbitos orgánicos del Frente Amplio y en los mejores términos de confidencialidad, ya que hay que tener la máxima prudencia y reserva”.

Además, consideró como conveniente que la fuerza política no se abocara solamente a este tema sino que analizara el futuro. “Como decía el General Seregni, debemos pensar en la mañana siguiente. En este asunto hay muchas cuestiones pero lo importante es preservar al Frente Amplio, a sus órganos y también a un compañero, quien en este momento está siendo objeto de un ataque muy fuerte a través de distintos medios y redes. Ante esta situación, debemos tener un fluido diálogo para fortalecernos”.

De León: “Debemos determinar la agenda mediática”

El senador De León declaró que es necesario analizar algunas cuestiones dentro del Frente Amplio ya que el caso Sendic ha creado un clima hostil en la sociedad. “Hay muchos que creen que tenemos un informe hace dos años y que ha sido escondido en una caja fuerte para enlentecer este proceso. Sin embargo, esto no ha sido así. El informe fue recibido por la comisión asesora hace menos de un mes y 5 semanas después el Frente Amplio resolverá sobre el tema”.

Por último, afirmó que lo medular es llegar a un Plenario en buenas condiciones para discutir: que exista un quórum que haga posible una decisión con un respaldo mayoritario. “Lo importante es que se haga un quórum para la votación del Plenario. Este tema se debe resolver y cerrar el día 9. Además, pretendemos imponer una agenda sobre los asuntos centrales que se deben analizar para seguir profundizando la transformación que la izquierda ha iniciado. Debemos colocar esta agenda, porque ella es la que le da la vida a los uruguayos. No podemos permitir que nos coloquen otra con el objetivo de que no se prioricen los temas que realmente son importantes”.

Castillo: “Si no haces nada, te descabezan a las principales figuras”

Según palabras del secretario general del PCU, este ataque, que es orquestado por los partidos tradicionales, puede continuar con Susana Muñiz, presidenta de ASSE.

El secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, habló por República Radio, emitida por la catorce10, sobre el caso Sendic y afirmó que ha sido orquestado por los medios. Además, advirtió que pronto tendrá otro episodio destinado a la presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz.

“Públicamente te puedo decir que quiero creer que este plan no existe pero lo cierto es que si te quedas de brazos cruzados, te empiezan a minar el camino por abajo y te descabezan a los principales responsables de llevar adelante esta gestión. No podemos olvidar que esta reforma sanitaria elimina las ganancias del corporativismo médico de nuestro país. Seguramente después de que ya no tengan directores que criticar, van a ir por la cabeza del directorio de ASSE. Por eso queremos promover un debate para analizar esta situación, porque es un problema de toda la ciudadanía”, declaró.

Según sus palabras, las visiones que se tengan de este tema son claramente discordantes y dependerán del diario que las emita. “Lo mismo pasó con lo que sucedió en la mesa política. Los medios escribieron sobre este hecho de diferentes maneras. Según el diario que agarres, es la lectura que recibirás. Está claro que no es antojadiza, los medios de comunicación no quedan al margen de las partidarismos, toman posiciones a favor o en contra”.

Asimismo, explicó que el caso Sendic no solo ha mostrado una ofensiva mediática sino que ha desnudado las diferencias internas que subyacen dentro del Frente Amplio. Sin embargo, declaró que es parte de la esencia de dicha fuerza política. “Este partido es un movimiento en el que conviven distintas ópticas, visiones e ideologías. Lo importante es que en toda circunstancia el objetivo sea compartido y que nada nos desvié de nuestro camino: construir una patria más solidaria, equitativa y justa para nuestros compatriotas”.

A su vez, en la oportunidad dijo que muchos están suponiendo sobre el resultado del fallo del Tribunal de Conducta Política. Sin embargo, advirtió que ningún integrante de dicha fuerza sabe cuál será la resolución.

El deseo: la unidad

“El Frente Amplio de nada vale si obtiene la mayoría de los votos, destrozándose internamente. Lo que hay que hacer es valorar la unidad para que nadie se sienta lastimado, excluido, marginado y vilipendiado. Además, en el medio de toda esta situación está la persona: hay un compañero”, declaró Castillo.

Según sus palabras, la resolución del 9 de setiembre debe generar el más amplio consenso político. “Uno no puede, en política, estar continuamente lamentando lo que pasó ayer, lo que hay que pensar es en la actualidad. Hoy tenemos una resolución que tenemos que trabajar y de todas formas nuestro objetivo sigue siendo encontrar el camino unitario, la salida en el más amplio universo y con la mayor serenidad. Debemos salir del 9 de setiembre con una resolución concreta de manera que nos permita asumir el debido protagonismo ante otros sucesos de la vida, porque la gente ya está harta del tema Sendic”.

Por otro lado, afirmó que este tema es complejo ya que no hay ningún antecedente histórico por el cual guiarse para tomar una resolución. “En los 46 años de vida política de nuestro Frente Amplio y los 12 años que llevamos de gestión de gobierno, es la primera vez que ocurre un caso como este, en el cual está implicado una de las principales figuras del país. Sin embargo, lo primero que debemos cuidar es al gobierno nacional. Lo medular es que podamos responder la siguiente pregunta: ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para asegurar la continuidad del proyecto que la mayoría de los uruguayos votó?”.

Según sus palabras, hay una gran diversidad de opiniones dentro del Plenario Nacional pero la clave siempre debe ser la unidad por lo que en los próximos días la fuerza política estará haciendo reuniones para pensar en el fallo. “Vamos a estar reuniéndonos para tratar de alcanzar algunos borradores. El esfuerzo y el trabajo que hagamos en la previa ayudarán a la unidad porque tenemos que pensar en que las diferencias siempre están en la sociedad. Por eso hay que negociar y buscar salidas. Incluso ya lo hemos hecho con la derecha. Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestros compañeros de izquierda?”, se preguntó.

Por último, Castillo declaró que se han mantenido reuniones con los integrantes de la lista 711, encabezada por Raúl Sendic, en las cuales se manifestó que se esperaba una resolución justa, es decir, que fuera proporcional al análisis del Tribunal de Conducta Política.