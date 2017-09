Caso Sendic: Lo que dijeron legisladores y dirigentes del FA tras el dictamen del Tribunal de Conducta Política

Compartir Tweet



Diversas fueron las reacciones de diputados, senadores y dirigentes del Frente Amplio luego de que se difundiera, este lunes, el informe del Tribunal de Conducta Política. He aquí un resumen de las principales declaraciones al respecto:

Miranda: “no hubo filtraciones previas”

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda dijo que no existieron filtraciones previas a la difusión del fallo del Tribunal de Conducta Política. Miranda expresó ayer en un comunicado su posición ante trascendidos en las redes. Recordó que, este pasado fin de semana, dijo que el contenido del dictamen era conocido por 10 personas.

Ellas son: los seis integrantes del Tribunal, la Secretaria del Tribunal, yo y dos personas más. Estas dos últimas son dos personas a quienes yo, personalmente, les leí el dictamen el 31 de julio. Y agregó que ninguna de estas 10 personas “filtró” información a la prensa, ya que “lo que ésta publicó desde el 31 de julio hasta hoy, como quedó demostrado hoy, no responde al contenido del dictamen”.

Mujica: un fallo más duro de lo previsto

El expresidente y senador del MPP José Mujica admitió que el fallo sobre Sendic fue más “duro” de lo previsto. Mujica dijo a la prensa que se trata de “un documento duro” y “por encima de lo que podíamos prever”, agregó. Aseguró que detrás de la situación de Sendic hay un Estado que “en los últimos 30 años con controló los gastos” de sus jerarcas.

Aseguró que esta situación “no justifica” lo que hizo Sendic (y que cuestiona el Tribunal del FA), pero que le da un contexto al problema.

El expresidente dijo que en el Plenario del FA dará la discusión y que apoya a Sendic hasta que los hechos le demuestren lo contrario.

Sendic: “Mi partido conocerá mi defensa en el Plenario”

El vicepresidente de la República Raúl Sendic pidió a sus seguidores que esperen hasta el Plenario del Frente Amplio del próximo sábado porque allí conocerán su verdad y demostrará su inocencia.

“Mi partido sabrá mi posición y conocerá mi defensa en el Plenario. Les pido a mis compañeras y compañeros que esperen a dicha instancia y allí conocerán mi verdad y les demostraré mi inocencia”, dijo Sendic en declaraciones al portal LaRed21.

“Leí atentamente el dictamen del Tribunal de Conducta Política y no voy a responder ahora fuera del Frente Amplio. Responderé a mi partido en la instancia institucional que corresponde, que es el Plenario”, afirmó.

Enrique Rubio, Vertiente Artiguista

“Brindamos el total respaldo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tanto como a su resolución. Esa es una decisión de la Directivade la Vertiente. Respaldamos al TCP en su totalidad, las consecuencias del fallo se verán en los próximos días, la decisión de la Directiva es el primer paso que realizó la Vertiente. Estamos intercambiando diferentes visiones con los demás sectores y bases pero hasta el momento no se llegó a nada en definitiva. Es un intercambio, no podemos hablar de negociaciones ni de acuerdos”.

Juan Castillo, Secretario General del Partido Comunista

“El fallo del TCP es más duro de los que se preveía inicialmente. Hay que tratar de resolver esto lo más rápido posible, lo antes posible para que el tema se termine el 9 de setiembre”, sostuvo Castillo.

“Hay que dar vuelta la página rápidamente y pensar en el Frente Amplio el día después. Este es uno de los momentos más complejos que le ha tocado al Frente Amplio desde que es gobierno”, agregó.

“Aún no se analizó el fallo. En esta etapa estamos procurando resolver en función de lo que dice el Tribunal y no del trabajo del Tribunal y no vamos a decir más que eso”, concluyó.

Leonardo De León, Senador Lista 711

El legislador del sector del vicepresidente considero el proceso del dictamen como “lamentable”. “A las 11:10 el fallo ya estaba en los medios de comunicación y se ratifican todas las filtraciones que habían sucedido desde la presencia de Raúl Sendic en la comparecencia con la comisión asesora”.

“Se analiza en forma muy superficial algunos aspectos y hace una conclusión fuera de proporciones a partir de ese análisis parcial. No vamos a entrar en el juego que han diseñado algunos para que el fallo lo discutamos con toda la opinión pública. Lo vamos a analizar el 9 de setiembre en el Plenario Nacional”, sentenció el senador.

Alfredo Asti, Diputado Asamblea Uruguay

Estas horas previas al Plenario del día 9 de Setiembre son difíciles para los frenteamplistas. Los 46 años de lucha, derrotas y triunfos no registran una situación similar. Apoyamos plenamente al TCP, pero nos llamamos a silencio fuera de los ámbitos Frenteamplistas y sectoriales, hasta el propio día del Plenario, para intentar colaborar en crear el mejor clima para la necesaria toma de las resoluciones en clave de Ética y Unidad frenteamplista por parte del Órgano de Dirección de mayor representatividad de nuestra institucionalidad.

Felipe Carballo, Diputado Lista 711

“El compañero compareció en una única instancia. A todos los frenteamplistas nos habría gustado que se hubiera generado la oportunidad de recibirlo más veces para poder ampliar la información”, afirmó el diputado.

“Vamos a rebatir cada uno de los fundamentos y conspiraciones. Tenemos elementos para plantear con absoluta claridad. En el Plenario discutiremos todos los puntos de la gestión de Sendic en Ancap, tantos los positivos como los negativos”, añadió.