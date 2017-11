Compartir Tweet



Integrantes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio niegan que se haya decidido actuar de oficio para analizar el uso que el senador de la Lista 711, Leonardo De León le dio a las tarjetas corporativas de ALUR. Hoy se reúne el órgano y no está previsto que ningún integrante lo proponga. Puertas adentro “miembros de la 711 dijeron que no se pedirá que se analice” la situación del legislador, señalaron fuentes del FA a LA REPÚBLICA.

El uso que el senador de la lista 711, Leonardo De León le dio a las tarjetas corporativas de ALUR entre 2011 y 2015 se habla dentro del Frente Amplio, pero si bien desde algunos sectores se han manifestado públicamente señalando que el tema debería tratarse en el Tribunal de Conducta Política como sucedió con Raúl Sendic, nadie hizo la petición oficial al órgano. Entre otros, Juan Castillo del Partido Comunista, la secretaria general del Partido Socialista, Mónica Xavier y el ministro de Economía, Danilo Astori han expresado que el tema debería seguir los mismos carriles que la situación del exvicepresidente, pero no pasó de ahí.

“No lo presentó ninguna coordinadora, ni departamental ni ninguno de los sectores políticos”, dijeron a LA REPUBLICA fuentes del Frente Amplio. “Es más algún miembro de la 711” dijo “que no van a pedir que se analice”, agregaron.

Tras lo anteriormente señalado, lo único que queda, de acuerdo al estatuto, es que el Tribunal de Conducta Política actúe de oficio para que se analice la situación de De León si se entiende pertinente. “Hay un trascendido de prensa que el presidente del Frente Amplio (Javier Miranda) aseguró que el TCP va a actuar de oficio pero no es así, no ha tomado esa decisión, ni tomó el tema”, señalan desde el órgano asesor de la coalición de izquierda.

Si bien desde el Tribunal niegan que se haya decidido actuar de oficio, aún no se definió si se tomará o no, “no hemos actuado en el tema y no se definió”, señalan desde adentro.

¿Qué debe suceder para que se actúe de oficio?

Las decisiones del Tribunal de Conducta Política, a la hora de decidir tratar un tema, suelen ser elegidos por unanimidad cuando de actuar de oficio de trata. “Si algún miembro del Tribunal plantea la posibilidad, los demás compañeros lo ven y se analizan las razones para tomarlo de oficio, pero se discute”, señalan desde adentro. En cuanto a la situación de Leonardo De León aseguran que “hasta el momento no sucedió”.

Hoy se reúne el Tribunal de Conducta Política y dependerá de la propuesta de alguno de sus integrantes si este tema lo agarra o no el órgano, de todas formas dejan estampado que nosotros “no actuamos individualmente, al reunirnos vemos si tenemos unanimidad para tratar estos temas, los tomamos”.