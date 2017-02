Caso Cambio Nelson: maniobra llegaría a U$S 20 millones

El caso denominado “Cambio Nelson” crece a medida que pasan las horas. Mientras que el BCU confirmó que en los libros contables de la empresa no hay ni rastros de los mal llamados depósitos, el titular de la empresa, Francisco Sanabria, está en Miami (se fue el jueves) y se estima que la maniobra llega a los U$S 20 millones.

El titular de Cambio Nelson, tras haber negociado al menos la deuda que mantiene con la firma RedPagos, abandonó el país en la noche del jueves, según informó el portal Maldonado Noticias. En medio de esto el Partido Colorado emitió un comunicado sobre lo ocurrido ya que Sanabri era secretario general de la colectividad política en Maldonado. Renunció ayer a sus cargos en la colectividad, incluído el de suplete del diputado Germán Cardozo.

El jueves viajó a Buenos Aires y de ahí partió a Miami. La Justicia había ordenado el cierre para el financista por libramiento de cheques sin fondos a raíz de la denuncia de un particular por US$ 90.000, pero cuando se emitió la orden Sanabria ya estaba en Miami junto a su familia.

Se estima que el empresario, secretario general del Partido Colorado en Maldonado y suplente del diputado Germán Cardoso, “ordenó algunas cosas” antes de abandonar el país y de que la Justicia pudiera requerir su comparecencia, por al menos una denuncia por libramiento de cheques sin fondos según el referido portal.

En el cambio se captaban depósitos, algo prohibido por el Banco Central. El peluquero argentino Roberto Giordano era uno de quienes depositaban en el cambio y que hoy reclamaba frente a las puertas de la sucursal de Punta del Este.

A esta altura ya se habla de una gigantesca calesita de al menos 15 a 20 millones de dólares, en la que han resultado damnificadas decenas de particulares y empresas que tenían cuentas en esta firma o depósitos por importantes montos de dinero que no han podido ser cuantificados.

Tras una serie de reuniones celebradas en un gran hermetismo, Francisco Sanabria y su familia, acompañados por asesores en distintas materias, habrían logrado elaborar un plan que RedPagos habría aceptado para saldar la deuda.

Al parlamento

El senador nacionalista Álvaro Delgado dijo a FM Gente de Punta del Este que va a convocar los jerarcas del Banco Central para que expliquen la situación generada con Cambio Nelson. Señaló que es necesario establecer si se realizaron controles y, especialmente, qué va a pasar con los damnificados y cómo se van a prevenir este tipo de hechos para el futuro. Por otra parte, Francisco Sanabria viajó a Miami.

El presidente del BCU, Mario Bergara, dijo que los “mal llamados depósitos” no figuraban en los libros del Cambio Nelson.

Denuncias

La Policía ya comenzó a recibir las primeras consultas desde este jueves, aunque por el momento no hay detalles de denuncias que hayan quedado firmes, porque en muchos casos se trata de quienes depositaban sus recursos mediante mecanismos prohibidos para este tipo de empresas.

En el comunicado emitido por RedPagos, ante el cierre de un conjunto de locales que tenían el servicio de cobranzas y pagos en Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Rocha, La Paloma, Chuy, Colonia, Nueva Palmira y Fray Bentos, se ratifica que “todos los locales de la red poseen garantías por la operativa y en este caso en particular las mismas cubren la totalidad de la deuda generada”.

Agrega que el cierre de las sucursales de Cambio Nelson, “no tuvo, ni tendrá, repercusión alguna sobre los pagos realizados en esos locales por nuestros clientes en los días previos al cierre. El producto de los pagos de servicios de cobranza y corresponsalía (UTE, OSE, ANTEL, Tarjetas de crédito, etc.) fue entregado en tiempo y forma a cada una de las instituciones”.

Respecto a la cobertura con servicios en las localidades donde se cerraron estos locales, la misma se llevará a cabo por los otros puntos de atención de la red en la forma y en los horarios de atención habituales; entre ellos el pago de las pasividades de marzo que se efectuará en los locales más cercanos.

Partido Colorado

Ante lo aconetcido con dirigente partidario de Maldonado Francisco Sanabria Barrios, el Partido Colorado emitió una declaración en la que establece “su preocupación por la situación generada, que según se informa puede derivar en perjuicios a numerosos ciudadanos”.

El texto también indica que “se trata de una situación grave, que se deriva de una actividad comercial y empresarial de carácter privado del involucrado de cuyo manejo el Partido Colorado es completamente ajeno, que se deberá dilucidar en los ámbitos correspondientes, de acuerdo al ordenamiento legal y constitucional del país”.

Asimismo la comunicación establece que frente a lo ocurrido “y en el entendido que la situación planteada torna incompatible la permanencia del involucrado en cargos de responsabilidad y representatividad política, el Secretario General del Partido Colorado se contactó con el Dr. Sanabria, con quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria, lo que efectivizó en las últimas horas”. Por último, el comunicado sostiene que “aun desconociendo los detalles de lo ocurrido, manifiesta su solidaridad con los damnificados y ratifica su compromiso de siempre con la probidad en los negocios públicos y privados”. Sanabri renunció a todos sus cargos en el referido partido.