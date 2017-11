Compartir Tweet



El sector del Frente Amplio (FA), Casa Grande, liderado por la senadora Constanza Moreira, este lunes rechazó los “continuos ataques” en redes sociales contra la directora de Desarrollo Humano de la Intendencia de Montevideo (IM), Fabiana Goyeneche.

Todo se inició luego de que comenzara a circular un afiche con una foto claramente adulterada de la joven política usando una remera con la frase “Ser Pedófilo No Es Delito”. Esto está vinculado a la secuencia de casos de abusos y asesinatos de niñas registrados en las últimas semanas.

También, tras el tuit de Goyeneche en el cual expresaba que “los hechos atroces nos piden explicaciones rápidas. Pero pensar que son monstruos y no analizar a fondo el sistema que los alimenta no ayuda (…) Decir que es violencia de género no es decir que es hombres contra mujeres. Es bastante más complejo y necesitamos de todas las personas”, se dio una secuencia de insultos y cuestionamientos en su contra.

El comunicado

En esto contexto, Casa Grande emitió un comunicado, el que indica que “el pasado 15 de noviembre, se dio media sanción en el Senado al proyecto de ley contra la violencia basada en género, que tipifica distintas formas de violencia: desde la física hasta la política. Días más tarde, la muerte de niñas y una mujer tiñeron de indignación la gigantesca marcha realizada ayer, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Agrega el texto que “ante los reclamos de ciertos sectores de la sociedad que plantean enfrentar a la violencia con más violencia, la voz de Fabiana Goyeneche se hizo sentir. Con sensatez, con conocimiento de causa, con justeza, denunciado el carácter sistémico de la violencia patriarcal. Quienes han cometido estos hechos aberrantes no son monstruos: son los hijos del patriarcado. Esta verdad tan profunda, que nos interpela a todos como sociedad, le valió a la compañera una andanada de declaraciones violentas. Las repudiamos. Como repudiamos toda forma de violencia. Nos solidarizamos con Fabiana y declaramos nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones violentas en su contra”.

Concluye indicando que “adherimos también a las palabras de apoyo expresadas en horas recientes por el Comité de Base 27 de Noviembre – Obelisco (Coordinadora B) y decimos “así no”. Así no se discute. Así no se trata a nadie. Del grito en las redes de hoy, al golpe de puño mañana. Fabiana, compañera, recibe todo nuestro apoyo en este día”.