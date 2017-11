Compartir Tweet



Carlos “Pato” Sánchez, uno de los integrantes de la selección uruguaya que pelea por su lugar en la lista de 23 para el Mundial de Rusia, opinó que “En el balance me quedo tranquilo porque siento que hice una buena Eliminatoria, si llego a estar en una lista mundialista sería coronar una carrera inolvidable. Un Mundial sería una frutilla de la torta. Yo no me considero exitoso pero sí he hecho una buena carrera y estar en un Mundial para cualquier jugador es lo máximo”.

Sánchez fue entrevistado por el programa U ru guayo de DirecTV, que conduce Federico Buysan, y allí reveló anécdotas de su difícil infancia, sus sentimientos al vestir la celeste y su ilusión de estar en Rusia.

Al ser consultado sobre su difícil infancia, contó que “Todo fue difícil para mí de niño. En mi casa no tenía un regalo para mi cumpleaños; llegaba Reyes y no tenías un regalo específico para vos sino para todos los hermanos. Llegar a la noche y no tener un plato de comida no era fácil, al contrario, era lo más difícil. No era regular el tema de la comida, o comías al mediodía o comías a la noche. De tarde como en la escuela se manejaba con el comedor comíamos todos los días la merienda, pero a la noche no alcanzaba para todos, era un vaso de leche, un pedacito de pan y a la cama”.

Carlos Sánchez pertenecía a una familia grande, con diez hermanos, aunque no siempre vivieron todos juntos porque corresponden a diferentes generaciones. Dijo que llegaron a vivir seis o siete juntos y se llevaban muy bien. Entre otras dificultades, tuvo que empezar a trabajar de chico y le faltó una figura paterna: “Mi padre nos abandonó y me hizo mucha falta. Nunca tuve quien me acompañara a un partido de baby fútbol, siempre hice todo solo. Yo como padre todo lo contrario, los acompaño a todos lados, me los llevo a la práctica y cuando termino de entrenar me quedo jugando con ellos mucho rato. Me gusta compartir con ellos las actividades”.

Volviendo al rema selección uruguaya y sus posibilidades, el “Pato” opinó que “Es un proceso diferente; soy un privilegiado y cada vez que me toca venir es un orgullo y lo disfruto. Sé lo que me costó y lo que trabajé para llegar acá, entonces es lindo disfrutar este momento y estar disfrutando de una selección no es para cualquiera”.

Con respecto a Luis Suárez, tuvo varias palabras de elogio. “Suárez es un jugador que motiva, ayuda y es importante para los que vienen más que nada, porque cuesta bastante. Que una figura así te dé la mano y te lleve al lado de él y te diga: jugá que acá jugás tranquilo y con confianza, hace mucho más fácil todo”.

También Sánchez se puso en el lugar de Suárez para imaginarse las complejidades de ser tan famoso: “Es difícil ser Suárez y ver cómo uno se pone en la piel de él y se pregunta cómo puede aguantar. A veces hay una fila de 500 personas solo para verlo a él y la verdad es que es bastante difícil”.