Compartir Tweet



WhatsApp





El ex DT de la selección uruguaya de fútbol, Juan Ramón Carrasco fue el invitado en el primer programa de MUS360, un ciclo de música y entrevistas conducido por Gustaf y que en cada emisión cuenta con público presente desde el Auditorio Mario Benedetti de la Torre de las Telecomunicaciones de Antel.

Con su particular estilo frontal, JR no dudó en explicar sus dichos respecto a lo que opina sobre la actual selección dirigida por el maestro Washington Tabárez.

Carrasco dejó en claro y puntualizó que algunas periodistas tergiversan sus palabras.

“Nunca dije ni que se vaya Tabárez ni que quiero que pierda la selección. Soy auténtico en decir que si le preguntás a diez – sin el micrófono este- si les gusta cómo juega la selección off de record 8 de cada 10 te van a decir “no me gusta”. Ahora, le prenden el micrófono o la lucecita de la cámara y 9 de 10 te dicen “me encanta la selección”. Mienten, son hipócritas. Yo lo que digo es que no me gusta cómo juega la selección y lo digo con la cámara o sin la cámara y eso es supuestamente eso que soy polémico o que estoy en contra de la selección o en contra de Tabárez. Yo no estoy en contra, yo lo que digo es que no me gusta puntualmente cómo juega. Para los delanteros que tenemos no se les genera ese fútbol para que los tipos hagan goles y estemos clasificándonos”, dijo.