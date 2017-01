La relación del delantero artíguense con Liverpool llegó a su fin. Ahora, el experimentado Carlos Bueno busca un equipo donde continuar su carrera. “Sé que la edad juega en contra. La idea es tener equipo, ya sea en Uruguay o afuera”, relató en Sport 890, donde contó que tiene algunos ofrecimientos.

Sin embargo, “Carlitos” no pierde la ilusión y mantiene latentes sus ganas de volver a jugar en Peñarol: “Sigo soñando y con la ilusión intacta. Esta vez sonó mucho más que las veces anteriores, pero no depende de mí”.

Sobre el mismo tema, expresó: “Si por mi fuera, me muero de ganas por estar en Peñarol, pero hay dirigentes y un cuerpo técnico que uno debe respetar. Le agradezco a la gente porque es la que me quiere ver en Peñarol, y esa es mi satisfacción; camino por la calle y no hay gente de Peñarol que no me pida para volver. Eso me deja feliz y no dejo de soñar con volver. No pido jugar todos los minutos, sino estar ahí. Yo quiero estar ahí, y si me dan la oportunidad voy a jugar. Quiero ser parte, y para lo que quiera el técnico voy a estar”.