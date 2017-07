Así fue el esperado cara a cara de Trump y Putin

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se vieron las caras por primera vez este viernes durante el arranque de la cumbre del G20, que se desarrolla en la ciudad alemana de Hamburgo.

Luego de meses en los que Trump ha estado presionado por la investigación que busca determinar si Moscú se inmiscuyó en las pasadas elecciones, en las cuales el magnate venció a Hillary Clinton.

El actual inquilino de la Casa Blanca reconoció ayer por primera vez que Rusia pudo haber influido en el resultado de la contienda. “Creo que fue Rusia. Y posiblemente otras personas y otros países. Nadie lo sabe exactamente”, afirmó.

Antes de este “cara a cara”, Trump aseveró en su cuenta de Twitter que está deseando mantener la entrevista con Putin y adelantó que ambos tienen “mucho para discutir“.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de julio de 2017