“Can’t stop the feeling” la canción que hizo bailar a las celebridades

El inicio de los premios Oscar 2017 comenzó en la noche del domingo de una forma muy particular con la estrella pop Justin Timberlake interpretando “Can’t stop the feeling”, tema nominado a mejor canción original de la cinta animada, Trolls.

Las estrellas de Hollywood se mostraron animadas y bailaron al ritmo del pegadizo tema. Nicole Kidman con su espose Ketih Urban, Ryan Gosling y Sting, no dudaron en moverse al ritmo de la canción interpretada por Timberlake.

#Oscars: @JTimberlake opens the show with 'Can't Stop the Feeling.' pic.twitter.com/Y3tOKUYZkh

— Hollywood Reporter (@THR) 27 de febrero de 2017