Compartir Tweet



WhatsApp





En las últimas semanas se ha asistido a un consumo notable de cannabis por medio del expendio en farmacias. Incluso el número de adquirientes se ha duplicado desde el inicio de la venta, que fue el 19 de julio. Sin embargo, constantemente se ha afirmado que el stock está agotado y que las grandes filas no se terminan. Además, se dice que desde el viernes pasado no se ha notificado sobre una nueva partida de cannabis legal.

¿Cuáles son los principales desafíos de la implementación de la Ley Nº 19.172? ¿Qué acciones debería llevar a cabo el Estado para solucionar esta situación? Todas estas preguntas fueron contestadas a LA REPÚBLICA por Bruno Calleros, vocero del Movimiento por la Liberalización de la Marihuana.

Según sus palabras, el número de farmacias, el que es muy pequeño, incide en los problemas que se ha presentado desde la implementación. “Esperamos que se concreten nuevos contratos para que haya nuevas farmacias. Esa es la principal cuestión. Además, tenemos que aceitar la logística y también hay una limitante en la cantidad que pueden pedir las farmacias, la cual podría ser mayor si el gobierno lo permitiera.

Sin embargo, tampoco sabemos si las farmacias registradas están pidiendo todo el stock permitido por la Ley. Por tanto, los medios podrían estar suponiendo que hay un problema en cuanto al stock pero puede ser que las farmacias no están queriendo invertir. Esta es una información que deberíamos solicitar para ver si estos negocios han pedido toda la cantidad que pueden tener de marihuana”.

Además, mencionó que se debería mejorar la velocidad entre pedido y entrega y que habría que analizar cuáles son los detalles logísticos, debido a que cada paquete debe ser certificado en calidad, con su análisis correspondiente.

Por otro lado, explicó que la cantidad máxima que pueden tener las farmacias, la cual es de dos kilos y significa 400 paquetes, es un volumen enorme para que sea un producto fácil de robar. “El ladrón tendría que tener un tiempo enorme para sacarlos. Por tanto, es una cosa difícil de robar y poco práctica. El problema es que se calculaban que iban a ser más farmacias de las que están actualmente vendiendo. Si fueran más, se cubriría mucho más rápidamente la demanda”.

Con respecto a la posibilidad de que el Estado exonere impuestos a las farmacias para que se registren, Calleros denegó que eso fuera posible. “El Estado no puede generar más acciones cuando el precio fijado es muy pequeño: el margen de ganancia es muy acotado. Además, una pequeña parte de ella va destinada al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para la prevención, la reducción de daños y la educación.

Lo que se pretende es que haya un consumo responsable y que existan usuarios conscientes, porque lo que nos hace ser libres es que seamos responsables de lo que estamos haciendo, sabiendo cuáles son los riesgos. Obviamente la marihuana no es inocua y es muy importante que las campañas continúen a todo nivel, principalmente en lo que es la enseñanza media para evitar el consumo problemático de los jóvenes”.

En la oportunidad también recordó que el universo de la marihuana legal abarca a más de 20 mil personas registradas, en el cual hay más 11 mil adquirientes, 7 mil autocultivadores y 63 clubes. “Estamos hablando de un montón de gente. Con respecto a los consumidores que no están dispuestos a registrarse, pensemos que una persona, que no consume habitualmente, tiene un poco o nulo interés en registrarse. No esperaría que los 360 mil consumidores, entre las que están los habituales, todos se vayan a anotar. Muchos van a ir analizando el fenómeno por paso”.

Asimismo, Calleros explicó que se especula que hay muchos más autocultivadores sin registrar. Sin embargo, advirtió que la sociedad no puede entrar a especular con respecto a este tema debido a que los números no son totalmente infalibles. “Lo que sí sabemos es que hay unas cuantas personas que les cuesta creer en la fiabilidad de la Ley Habeas Data, la cual es la que protege nuestra identidad.

Lo que hay que seguir remarcando es que la protección de los datos es absoluta, está totalmente encriptada y que los datos, a los que acceden los estudios demográficos, son desagregados de la identidad. Después están las especulaciones de lo que puede pasar en el futuro con respecto a los cambios de gobierno.

En este caso, la Ley tiene que garantizar su aplicación y es importante que la sociedad civil organizada salga a defenderla ante cualquier ataque, como se ha hecho con todas las leyes que han implicado un avance en los derechos humanos. Por tanto, tenemos que estar alertas de la fragilidad política de estos avances y debemos tener el compromiso de salir a defenderlos ante cualquier ataque”.