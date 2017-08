Compartir Tweet



El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) dio a conocer en la noche de ayer el último relevamiento sobre la situación de los afectados debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que cayeron sobre nuestro país en los últimos días, especialmente en el Sur del territorio.

El informe revela que hay un total de 885 personas desplazadas registradas, de las cuales 525 son evacuadas y 360 autoevacuadas.

De ese total, 521 se encuentran en el departamento de Canelones (251 evacuadas y 270 autoevacuadas), 10 en del departamento de Colonia, 147 en Florida (74 evacuadas y 73 autoevacuadas), 38 en Maldonado, 35 desplazados en Lavalleja (18 evacuados y 17 autoevacuadas), 104 en San José y 30 en Soriano.

El más afectado

El temporal se caracterizó por importantes lluvias caídas sobre Canelones, principalmente en la zona de Ciudad de la Costa con 55mm. entre las 5 y las 7 horas del 24 de agosto llegando a un acumulado de 93mm entre el comienzo del temporal aproximadamente a las 5hs. y las 15hs. del jueves 24 de agosto, y un acumulado de 225 mm. a las 7hs. del sábado 26 de agosto. A raíz de esta situación se generan problemas vinculados a la crecida de cursos de agua, particularmente el río Santa Lucía y los arroyos Carrasco y Canelón Chico.

A las 12 horas del domingo 27 de agosto se habían recibido 661 solicitudes de asistencia de las cuales más de la mitad corresponden a la Ciudad de la Costa. Estos, en su enorme mayoría responden a problemas de inundación vinculados al drenaje. También hubo solicitudes de asistencia para autoevacuarse o evacuarse a albergues.

Los evacuados en tierras canarios son 14 en Toledo, 72 en la Ciudad de Canelones; 60 evacuados -más 60 autoevacuados- en Santa Lucía; 18 en San Ramón, 2 en Ciudad de la Costa y 85 –más 210 autoevacuados- en Paso Carrasco.

¿Qué pasa en Soriano?

El Comité Departamental de Soriano se reunió este domingo a los efectos de coordinar acciones correspondientes ante el repunte de las aguas del Río Negro frente a la ciudad de Mercedes

En ese sentido, hacen saber que la situación está bajo absoluto control, habiéndose realizado las primeras evacuaciones de familias que viven en las zonas inundables.

Al mediodía de hoy se registran 30 personas desplazadas de sus hogares en la ciudad de Mercedes. Se trata de 11 familias, de las cuales 3 de ellas fueron derivadas a un refugio establecido en el Velódromo Municipal compuestas por 9 personas (5 mayores y 4 menores). Las restantes 8 familias se alojaron en domicilios particulares. Se trata de 21 personas, 13 mayores y 8 menores.

Los traslados de los evacuados se realiza con personal y vehículos del Batallón Asencio de Infantería N° 5, bajo la coordinación del Departamento de Acción Social y Familia de la Intendencia de Soriano y el Mides que disponen la asistencia a las familias.

Respecto a la situación del Río Negro, este mediodía frente a la ciudad de Mercedes estaba a una altura de 5,55 metros, creciendo a razón de 5 cm. en la hora, mientras que en Villa Soriano está bajando y se sitúa en 2.30 metros.

La Central Hidroeléctrica de Palmar realizó movimiento de compuertas a las 11.30 horas pasando de etapa 24 a etapa 22, evacuando un caudal de 4930 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo a las previsiones, el CDE de Soriano la altura máxima estimada para Mercedes sería de 7 metros, altura que se prevé pueda alcanzarse el día martes de no mediar nuevas precipitaciones.

El CDE mantiene un constante monitoreo de la situación al tiempo que ha desplegado equipos que recorren los lugares que podrían ser afectados por la inundación a los efectos de prevenir a los vecinos y establecer los mecanismos de evacuación y traslado en caso de ser necesario.

En San José, Colonia y Florida

El CDE de San José informó que se registraron rutas y caminos vecinales que modifican la movilidad desde y hacia la ciudad capital. Se procedió a la evacuación de personas y bienes y se dispuso de refugio, alimentación y atención sanitaria para 104 personas evacuadas. Se trata de 48 personas del sexo femenino y 56 del sexo masculino.

Son 10 las personas evacuadas en la ciudad coloniense de Rosario por desborde del arroyo Colla pero se estima que hoy lunes retornen a sus hogares. Ríos y arroyos están volviendo a sus caudales.

En Florida, a la hora 12 el Comité Departamental informó que el río Santa Lucia continúa a la baja ubicándose en los 6.20 m. Las personas desplazadas son 147.

En 25 de agosto hay un total de 94 personas desplazadas, 50 evacuadas y 44 autoevacuadas.

En la ciudad de Florida hay un total de 53 personas desplazadas y 24 evacuadas, las que están alojadas en el Pabellón de los Deportes y 29 autoevacuadas en casas de familia.

Asimismo reportan cortes en Fray Marcos, arroyo Chamizo sobre camino a La Escobilla y arroyo La Torre sobre camino Arroyito; en 25 de Mayo, paso Marengo, Arroyo Isla Mala y La Feliciana; 25 de agosto, Arroyo La Virgen; Casupá, Arroyo Sauce; La Cruz, picada Berrondo y Paso del Tronco; Juncal, Paso de los Dragones y la Calzada; Polanco del Yí, Ruta 42, Km. 42 paso sobre Arroyo Castro; Goñi, puente San Borja sobre el Río Yí y Paso La Cadena sobre Arroyo Maciel; Cardal, arroyo La Virgen.

El mayor registro de lluvias se dio en Capilla del Sauce, Chamizo y Fray Marcos.

En Maldonado y en Lavalleja

En Maldonado hay 38 personas evacuadas. Bajó el número de evacuados en San Carlos a 16 personas y están alojadas en Cedemcar. En Pan de Azúcar se mantienen las 22 personas evacuadas (12 mayores y 10 menores) alojadas en el Club Albión.Se han iniciado las tareas de limpieza en las viviendas afectadas y se estima que a partir de hoy se inicie el retorno a los hogares.

El agua de los arroyos Maldonado y San Carlos continúa en descenso y se mantiene el corte del Camino del Cerro de Eguzquiza a la altura del Parque Municipal Medina.

Montevideo

A la hora 13 de hoy, el Comité Departamental de Emergencias de Lavalleja informó que las personas evacuadas han regresado a sus hogares. Hay un total de 35 personas desplazadas.

El Comité Departamental de Emergencia asiste con alojamiento y alimentación a 18 personas evacuadas (12 adultos y 6 menores) y son 17 las autoevacuadas.

No dan paso

Según el último reporte de la Dirección Nacional de Tránsito, permanecen las siguientes rutas cortadas:

Canelones: Ruta 8 vieja Km. 65; Ruta 107 a.m. 19.800 Cañada Totoral, a.m. 81, a.m. 97 Arroyo Solís Chico; Ruta 75 Km. 37; Ruta 69 Km. 30.500 Cruz del Sur; Ruta 62 Km. 48 al 49; Ruta 46 Km. 56,500 Paso Belinson; Ruta 48 Km. 12; Ruta 11 Km. 99 Canelón Chico; Ruta 6 a.m. 35 Sauce; Ruta 6 a.m. 80 San Ramón.

Colonia: Ruta 61 a.m. 21 Picada Benítez y Ruta 97 Kms. del 28 al 30 Paso Alberto ni.

Lavalleja: Ruta 12 Km. 351 Paso Minas Viejas

Maldonado: Ruta 39 a.m. 7.

Flores: Ruta 14 a.m. 81 Paso de Lugo.

Florida: Seccional 3ª. 25 de Mayo Paso Marengo, Arroyo Isla Mala y La Feliciana; Seccional 5ª. 25 de Agosto Arroyo La Virgen; Seccional 6ta. Casupá, Arroyo Amarillo, Sauce y Milán; Seccional 8ª. La Cruz, Picada Aguerrondo y Picada del Tronco y Seccional 9ª. Juncal, Paso de los Dragones y La Calzada; Seccional 13ª Goñi, Paso de la Cadena; Seccional 16ª Cardal, Arroyo La Virgen; Ruta 42 Km. 42 Arroyo Castro.

San José: Rutas 3 y 11 By Pass Tránsito Pesado.

Soriano: Ruta 20 Km. 31 Arroyo Sánchez.