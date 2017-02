Cambio Nelson: Sanabria quería terminar de construir su suntuoso edificio

La trama sobre la huída del país de Francisco Sanabria con su mujer, sus hijos y sus suegros rumbo a Miami sigue teniendo nuevos datos. Ahora se especula con que el político colorado y empresario utilizó el dinero que particulares y empresas le habían dado a guardar para intentar terminar por lo menos algunos pisos de una suntuosa torre que construía en Punta del Este, vender los apartamentos durante el verano y reponer lo “tomado prestado”. Pero no hubo ventas, y tras no poder reponer los faltantes entendió que había llegado la hora de partir.

Según el portal Maldonado Noticias, Sanabria salió de Uruguay con US$ 2,5 millones que tenía en una cuenta a su nombre en el Banco República (BROU).

“Francisco Sanabria habría intentado desde el año pasado, acelerar la terminación de Artower, una lujosa torre de 24 pisos desarrollada por Mesit S.A.. La obra es dirigida por Atijas-Casal Arquitectos, y se ubica en las avenidas Francisco Salazar y Chiverta pero aún no está terminada. recién paa octubre dee ste año estaba planificada la apertura.

Según distintas fuentes, Francisco Sanabria habría intentado inyectar más dinero al proyecto que había iniciado su padre, el fallecido Wilson Sanabria, de manera que muchas unidades pudieran estar a la venta para este verano. Esas ventas no se concretaron y no pudo recuperar el dinero” dice el referido portal.

Lo cierto es que Sanabria mediante el Cambio Nelson captaba dinero de particulares y empresas, tanto nacionales y extranjeros. Camvirey S.A. (Cambio Nelson) era la empresa que heredó de su padre Wilson Sanabria.

“Francisco Sanabria fue llevado casi en secreto hasta el aeropuerto Internacional de Carrasco, desde donde voló a Buenos Aires y posteriormente a Estados Unidos. Sus suegros, así como su esposa y los dos pequeños hijos de la pareja, lo hicieron por separado y en forma directa” dice el informe.

Los suegros de Sanabria Barrios, el ex gerente general de Conrad, Jorge Serna y su esposa, fueron vistos “muy nerviosos” durante la tarde del miércoles. Antes de partir, la esposa de Serna retiró más de $ 20.000 en medicamentos en la mutualista de Maldonado de la que es socia.