Cambio Nelson: Sanabria en Miami, sería ciudadano norteamericano

Se conocen nuevos datos sobre lo acontecido en Cambio Nelson y salen nuevas denuncias sobre personas las cuales quedaron “con el dinero adentro”.

Según informó Subrayado de Canal 10, el propietario del cambio, Francisco Sanabria pagó uan deuda de U$S 2 millones que tenía con red Pagos y se fue para Miami. El pago no se realizó en efectivo y si bienes inmuebles.

“El traspaso de bienes se hizo durante una reunión realizada en la casa del suegro del empresario, en Punta del Este, antes de que Sanabria se fuera del país junto a su familia e hijos” dice Subrayado y acota un dato no menor: Sanabria, su mujer y sus hijos son ciudadanos norteamericanos según Subrayado. Ayer jueves Sanabria se fue a Miami, Estados Unidos, desde el Aeropuerto de Carrasco.

Dentro de las afectadas, la cantante lírica Vivian Jourdan presentó una denuncia contra el Cambio Nelson por la apropiación de un depósito de 242.000 dolares.

También el empresario Duber Alberto Martínez denunció al Cambio por el libramiento de cheques sin fondo por un total de 206.000 dolares.

Ambos denunciantes declararon esta tarde ante el juez penal Souto de Maldonado que lleva adelante la causa contra el empresario Francisco Sanabria.

En Rocha, donde el cambio tenía sucursales se habla por lo menos de cinco empresarios que también habían realizado depósitos.