Más allá de que la fecha establecida para que las cámaras de identificación facial estén listas y en funcionamiento como fecha límite el 31 de marzo, se pretende por parte de quienes están trabajando en ello que las mismas puedan ser “inauguradas” el jueves 23 cuando Uruguay enfrente a Brasil por las Eliminatorias mundialistas.

La idea ha ido cobrando forma a medida que avanzan las obras en el estadio Centenario, principal escenario deportivo uruguayo y en el que se instalará el nuevo dispositivo de cámaras, obligado a través de un decreto de gobierno, como parte de las baterías de medidas para erradicar la violencia en el fútbol y por ende de los estadios.

Ese decreto habilitaba a medidas inmediatas y una de ella son estas cámaras de identificación facial, pedidas hace mucho tiempo por autoridades del Ministerio del Interior, y por el propio gobierno, pero siempre encontraban en la dirigencia del fútbol distintas trabas, una de ellas el desembolso que debía hacerse.

Ahora con el decreto a sus espaldas, la AUF puso manos a la obra, claro que con una buena inyección de dinero de la FIFA y las cámaras estarán en la fecha límite, bajo amenaza de poder suspenderse el campeonato si no están prontas. Pero extraoficialmente se maneja que podrán estar para el 23 una semana antes de lo establecido y además sería una buena señal de la AUF.

Asimismo hay que señalar que el Consejo de Liga, que se reunirá el 15 “decidirá” si posterga o no el clásico, a jugarse en la quinta fecha, primera semana de marzo, cuando aún no estarán prontas dichas cámaras. Si no postergan habrá movimientos del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Deportes para impedir que se juegue. Extraoficialmente se dice que hay voluntad y se reprogramaría para la fecha 13.

A juicio de los responsables de la implementación de todo el sistema de cámaras, se llega con cierto margen, lo que anima a decir que durante el partido de Uruguay ante Brasil en el camino a Rusia, se pueda estar con el nuevo dispositivo.

Vale señalar que este sistema de identificación facial permite reconocer los rostros aun a gran distancia en la tribuna, ya que son cámaras de tecnología importada, pero además paralelamente, tienen la capacidad de poder cotejar los rostros ingresados a la base de datos para que la Policía tenga el resultado en tiempo real, de las personas que tienen el acceso prohibido.

Son ca´maras de su´per alta resolucio´n para el monitoreo general de las tribunas y tienen un almacenamiento de video de sistema híbrido que permite la grabación de cámaras IP como analo´gicas.

Asimismo hay un sistema de reproducción de video en el propio Ministerio del Interior que estará conectado con el centro de monitoreo ubicado en el estadio Centenario.

El Consejo de Liga definirá hoy si cambia la fecha del partido, si no lo hace Ministerio del Interior y Secretaría de Deportes pueden “aconsejar” no hacerlo.