Compartir Tweet



WhatsApp





“Este es un paso muy importante: en las próximas semanas se implementará la tercera vía de acceso a marihuana recreativa. Estamos a la espera del anuncio del gobierno sobre cuándo se va a habilitar concretamente el expendio”, declaró a REPÚBLICA Radio, por lacatorce10, Bruno Calleros, vocero del Movimiento de Liberalización del Cannabis.

Dichas palabras fueron enunciadas en referencia al anuncio del gobierno, que se refería a que entre el 14 y el 20 de julio las farmacias podrán vender marihuana. Cabe mencionar, además, que ya son 36 los comercios y 4.594 las personas registradas para el expendio. Además, hay 6.913 autocultivadores.

“Por el momento, son más de 4.500 los registrados. Sin embargo, calculamos que una vez que todo se inicie va a haber otra oleada de gente inscribiéndose porque no nos olvidemos que hay 160 mil, según algunos cálculos, consumidores ocasionales y que esta es la vía de acceso más universal y práctica para aquellas personas a las que les complicaría acceder por el autocultivo”, agregó Calleros.

Opinión sobre el proceso de implementación

Según Calleros, ha sido muy largo el proceso de aplicación porque no sólo comenzó cuando se votó la Ley sino que empezó mucho antes. “Hace más de diez años que estamos en el tema. Es verdad que se enlenteció un poco pero tenemos que pensar debe realizarse con la máxima garantía y cuidados, discutiendo cada punto y cada coma”.

Asimismo, declaró que el movimiento tenía la esperanza de que esta tercera vía se concretara antes pero, sin embargo, advirtió que se presentaron distintas complicaciones en la implementación. “No debemos olvidar que esta Ley es una forma nueva y que no fue utilizada en ninguna parte del mundo hasta el momento. Por tanto, los uruguayos hemos innovado en un nuevo cambio en el paradigma de políticas de droga”.

A su vez, manifestó que los sectores de la población que están directamente en contra de este proceso olvidan que las acciones anteriormente tomadas han generado más daño de lo que han podido solucionar.

Por otra parte, definió a la Ley como “un cambio a favor de los derechos humanos con el objetivo de reconocer que existe una realidad y trabajar sobre ella de manera inclusiva, dándole garantías a la población para no dejarla librada al narcotráfico y la delincuencia, que genera tanto mal en la sociedad en general. Es por esto que hay que resistir los embates de quienes pretendan hacer cortinas de humo con cosas que siempre han sucedido. Tal es el caso que ocurrió hace unos días, donde los medios hablaron sobre la intoxicación de menores con marihuana. Lo cierto es que esto ocurrió toda la vida pero ahora se lo presenta como una novedad”.

¿La Ley combate al narcotráfico?

Con respecto a esta pregunta, el representante del movimiento afirmó que dicha Ley sería un combate en cuanto a cómo consigue el consumidor la sustancia. Sin embargo, entiende que no significa un ataque total al narcotráfico.

El movimiento calcula que con esta Ley el narcotráfico perdería unos 5 millones de dólares. “Pero para combatirlo realmente se deben efectuar otras herramientas debido a que el país es un Estado de transición, es decir, la droga que entra no es para ser consumida localmente sino que es para ser transportada a otros lugares. El efecto que tiene la normativa es en el relacionamiento del consumidor con la boca. El mismo ya no tendrá que recurrir al bajo fondo”.

“La gente que afirma que con la legalización incentivará al consumo, declara cosas sin evidencias: eso se llama especulación porque no tiene hacedero ninguno en la realidad. Lo que sí se puede notar es que el debate permite que la gente se anime a admitir que consume. Esto desemboca en una mayor visualización de algo que ya estaba hace mucho tiempo en la sociedad. Por tanto, lo que se ha hecho es atender a una realidad social ignorada para descriminalizar al usuario”, agregó.

Nuevas posibilidades

Para Calleros esta Ley abre nuevas alternativas como es el caso de la marihuana medicinal. “Podríamos ser un país productor de sustancias medicinales para importar. Esto generaría fuentes de trabajo y estaríamos de hablando de productos con un componente psicoactivo muy mínimo. Además, sería una importante fuente de inversiones”.

Sin embargo, advirtió que la aplicación de este tipo de posibilidad está muy lenta y que muchas iniciativas no han sido aprobadas, tal es el caso de la yerba con cannabis. “Habría que ver cuáles son los detalles de por qué eso no se aprueba debido a que no sería psicoactiva de ninguna manera. No hay que olvidar que el cannabis no se disuelve en agua caliente”.

Por otro lado, afirmó que es necesario reconsiderar el turismo ya que la actual Ley sólo admite que uruguayos y residentes legales puedan comprar marihuana en las farmacias.

En términos generales, Calleros considera que las posibilidades son mayores gracias a la aprobación de la Ley de legalización de la marihuana. “Debemos seguir avanzando en un marco legal, el cual ya es extraordinario porque no existe en ninguna parte del mundo”.

Sugerencias para el consumo responsable

Calleros considera que su movimiento está a favor del consumo responsable y que la Ley impulsada también busca dicha meta. Además, advirtió que el cuidado no sólo debe ser realizado para el caso de la marihuana, sino que debe ser aplicado para cualquier otro tipo de sustancia como, por ejemplo, el alcohol.

“El consumo responsable tiene que ver, en primer lugar, con respetar los espacios públicos en donde se puede consumir. Estos lugares son los mismos que aquellos destinados al tabaco. Lo importante es entender que en espacios públicos abiertos se puede consumir siempre y cuando no afecte a otras personas”.

Explicó que el consumo responsable tiene que ver con no manejar bajo los efectos de la sustancia ni tampoco haber fumado antes de ir a trabajar. Además, afirmó que es importante tener cuidado dentro el hogar para que los niños no accedan a esta sustancia ni a ninguna otra, como es el caso del alcohol o los medicamentos.

Por último, otra recomendación afirmada por el vocero del movimiento es vaporizar la marihuana en vez de fumarla. Según sus palabras, esta acción evita ingerir componentes cancerígenos.