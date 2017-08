Cristina Fernández ganó al Macrismo en las PASO

Compartir Tweet



Según los datos dados a conocer esta noche por la Justicia Electoral bonaerense, Unidad Ciudadana de Cristina Kirchner obtuvo el 33,95% de los sufragios en la votación para senadores, mientras que el oficialismo alcanzó el 33,74%. En cuanto a diputados, Cambiemos logró 34,07% y los candidatos kirchneristas 32,12%.

Poco después de conocerse el escrutinio definitivo de las PASO, Cristina Kirchner, que superó a Esteban Bullrich por 20.324 votos en la provincia de Buenos Aires, mantuvo un encuentro con los candidatos del espacio Unidad Ciudadana.

En un comunicado, informaron que durante la reunión destacaron que “el domingo 13 decíamos que se iba a conocer la verdad más tarde o más temprano y se conoció la verdad. Ganamos”.

En tanto, insistieron sobre una “manipulación mediática electoral” llevada a cabo por el Gobierno, para no dar la totalidad de los resultados tras la votación.

“A pesar del posterior intento de desmerecer el triunfo de Unidad Ciudadana, hoy quedó demostrado que la ciudadanía votó para defenderse del ajuste”, señaló el espacio liderado por la ex presidente en el comunicado. “Unidad Ciudadana es la mayoría de esa oposición que demostró que dos de cada tres bonaerenses le dijeron que no a Macri”, concluyeron.