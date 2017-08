Cristina Kirchner y Natalia Oreiro entre las más admiradas en Rusia

Compartir Tweet



WhatsApp





El portal ruso “Russia Beyond The Headlines” realizó una necuesta entre los hombres de su país para saber cuales eran las mujeres latinas más admiradas. Y estos fueron los resultados:

1. Cristina Kirchner

Durante un encuentro oficial con Cristina Fernández de Kirchner durante su visita a Moscú en abril de 2015, Vladímir Putin mostró su caballerosidad y le sirvió agua a la entonces presidenta argentina dejando sorprendidos a los demás participantes del encuentro. El gesto del político ruso no pudo pasar desapercibido por los medios. En octubre de 2015 durante una videoconferencia que mantuvieron ambos presidentes, Putin elogió el baile que Cristina Kirchner hizo durante un acto político por su “gracia, elegancia y estilo argentino”.

2. Frida Kahlo

Perseguidos por Stalin, Trotski y su esposa, Natalia Sedova, llegaron a México como exiliados (en 1937 Diego Rivera pidió a las autoridades mexicanas que se le permitiera a Trotski vivir en el país). El presidente mexicano puso la condición a Diego Rivera de que se encargase de encontrar un lugar seguro donde Trotski estuviera protegido. Frida Kahlo inmediatamente propuso su hogar, la ‘Casa Azul’ en Coyoacán (México).En noviembre de 1937, con motivo de su cumpleaños, Frida regaló a Trotski su autorretrato, que éste colocó en su despacho. Según los historiadores, así empezó su relación. Ambos dejaron testimonios (cartas y diarios) que confirman el romance que vivieron juntos.

3. Verónica Castro

El éxito de la primera telenovela mexicana, ‘Los ricos también lloran’, que llegó a la URSS en 1991, fue tal que medio país lloraba junto con la protagonista, cuyo papel interpretó Verónica Castro.En 1992 Castro visitó Moscú. Como recuerdan los agentes de la actriz que la recibieron en la capital, hubo 5.000 personas en el aeropuerto esperando a la estrella de televisión. Lo más destacado y sorprendente de aquella visita fue, según los medios de comunicación, su encuentro con el presidente ruso, Borís Yeltsin, quien la condecoró como la mejor actriz de Rusia.

4. Natalia Oreiro

Desde el año 1999 cuando se emitieron los primeros capítulos de la serie ‘Muñeca brava’, Natalia Oreiro es adorada tanto por los hombres como por las mujeres rusas. Para ambos es un símbolo de belleza, simpatía y sencillez. Durante su primera visita a Rusia en 2000, Oreiro causó furor. Luego volvió al país euroasiático en más de una ocasión e incluso grabó el documental ‘Nasha Natasha’ (‘nuestra Natasha’) sobre sus viajes a Rusia, donde millones de sus fans siempre están locos por verla.

5. Shakira

No hay un solo hombre en Rusia que no conozca y no admire a Shakira. Cuando la cantante colombiana visitó Moscú en 2006, la Plaza Roja se llenó a tope. Después de una recepción tan cálida, Shakira volvió de nuevo en 2011. En 2012 la cantante colombiana abrió su cuenta en la red social rusa Vkontakte, lo que facilitó su comunicación con sus fans rusos.