Caja militar y Ley orgánica: el astorismo se distancia de Mujica  

Compartir Tweet



WhatsApp





Al igual que el Nuevo Espacacio, el astorismo tomó distancia del planteamiento del ex presidente José Mujica de realizar cambios en Ley Orgánica de FFAA junto con la Reforma de la Caja Militar. “Se armó el proyecto de Reforma y se envió el tema del impuesto, ¿y ahora aparece otro condicionamiento de tratar también el tema de la Ley orgánica militar?”, cuestionó el diputado Alfredo Asti, en diálogo con LA REPUBLICA A su vez, el líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini expresó que “la reestructura de las Fuerzas Armadas se hará cuando el Ministerio de Defensa arme el proyecto, mientras tanto estaremos estudiando la reestructura de la caja militar.

Días atrás el expresidente de la República, José Mujica solicitó postergar la reforma de la Caja Militar, debido a que la misma debe ir con cambios en Ley orgánica de Fuerzas Armadas. Está convencido, según se pronunció, de la necesidad de discutir todo esto al mismo tiempo y pondrá todo su peso político en este tema. Dijo entender la necesidad del gobierno de “achicar” el gasto desde ahora, pero que su principal compromiso es mejorar el salario de los soldados, que son los más bajos en el Estado.

La propuesta de Mujica y del MPP generó un revuelo en la interna frenteamplista ya que desde diferentes sectores están a fin con cambios en ley orgánica de las FFAA, pero no entienden que deba tratarse en conjunto con la reforma de Servicio de retiro y pensiones militares, de tal forma que desde el Nuevo Espacio y el astorismo están a fin de pensar en el futuro de las Fuerzas Armadas, pero no en conjunto con la reforma de la Caja Militar.

Proyecto de reestructura de las FFAA demorará unos meses más

Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay aclaró a LA REPUBLCIA que en el Parlamento ya se encuentra el proyecto del “impuesto o contribución coactiva para mayores jubilaciones y pasividades militares, así como la reforma de la Caja”.

“En su momento, el año pasado, se había presentado el proyecto de tributos para altas pasividades militares, y la posición de la bancada fue esperar a que estuviera el proyecto de Reforma. Se armó el proyecto de Reforma y se envió el tema del impuesto, ¿y ahora aparece otro condicionamiento de tratar también el tema de la Ley orgánica militar?”, se cuestionó el diputado sobre las demoras para finalmente aprobar el proyecto inicial.

El líder del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, entrevistado por LA REPÚBLICA, manifestó que “la reestructura de las Fuerzas Armadas se hará cuando el Ministerio de Defensa arme el proyecto, mientras tanto estaremos estudiando la reestructura de la caja militar y en la medida que esté bien actuaremos en consecuencia votándola”. Sobre hacerla al mismo tiempo, el senador dijo que se puede, pero “ninguna condiciona a la otra”. La reestructura de las FFAA arranca con el inicio del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, “y el proyecto no lo han enviado todavía, es más nos dicen que demorará unos meses más”, aseguró Michelini.

En tanto que, Luis Puig, diputado del PVP (Partido por la victoria del Pueblo), se manifestó sobre el tema señalando que “es imprescindible e impostergable reforma de Servicio de retiro y pensiones militares”. “¿Seguirán sin modificarse privilegios jubilatorios?”, se cuestionó tras la petición de José Mujica.

“No podemos condicionar un tema con el otros”

El diputado Asti cree que es conveniente legislar sobre la Ley orgánica militar pero se debe avanzar en los proyectos del Ejecutivo por una cuestión de oportunidad: “Tenemos que pensar que Fuerzas Armadas queremos para este siglo XXI, pero creo que no deberíamos condicionar un tema al otro”. “No podemos, una vez que se tomó el impulso, que hubo acuerdo a nivel del Poder Ejecutivo, poner una nueva dilación a la espera de que esté pronto el proyecto con la Ley orgánica militar, que coincidimos en que es necesario que tenemos que ver la relación que hay con los distintos mandos, la calidad de tropas, todo es muy importante, debe ser tratado”.

Uno de los aspectos en cuestión es la Comisión que trataría el tema. Mujica, busca que los cambios se lleven a cabo mediante una ley integral, pero desde el astorismo señalan que cambios en la ley orgánica militar no debe realizarse por la misma Comisión que la Refora. “Si el ministerio de Defensa tiene pronto el proyecto será analizado por otra comisión”, dijo Asti. “El impuesto en primer lugar, que está en Comisión de Hacienda del Senado, y el proyecto de Reforma está en la Comisión de Seguridad Social. Obviamente, una vez que venga la modificación de la Ley orgánica, irá a la Comisión de Defensa que es en la que debe tratarse. Pero no podemos estar condicionando unos a otros sino que seguiremos como veníamos en estos últimos años sin reformar los temas que en este momento por conveniencia, necesidad y oportunidad, es necesario tratar que son los temas de disminuir el déficit del servicio militar y hacer converger por temas de equidad las pasividades con el régimen general”, agregó.

En cuanto a las Comisiones, el senador Michelini expresó que “acá no es un tema de comisiones; ése no es el problema. Reestructurar las Fuerzas Armadas está muy bien, y reestructurar la Caja Militar y el servicio de retiros y pensiones del Ejército está muy bien también, pero una cosa no depende de la otra”. Además, añadió que esperan la reestructura para este año ya que “nos parece muy bien que determine el poder político en conjunción, la propuesta del Ministerio de Defensa cuantos oficiales, coroneles, tenientes generales, y generales, se necesitan”.

Retirados: “preocupante expectativa”

Heber Fígoli, general retirado dijo en FM Gente, tras una reunión que contó con cerca de mil pensionistas y retirados de las Fuerzas Armadas para evaluar el posible impacto de la ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, que “todos estamos en una situación de preocupante expectativa por los efectos que puede tener en los derechos que ya hemos adquirido en nuestra situación de pasividad. También nos preocupa, por extensión a nuestros problemas, lo que se pudiera dar en el futuro para quienes están en servicio activo”.

El general retirado señaló que pese a la posición del Ministerio de Economía de considerarnos “caja”, no es una caja “el Servicio de Retiros no maneja fondos propios”, dijo, agregando que tampoco puede generar recursos: “Simplemente paga y cierra a cero. No tiene independencia administrativa y financiera. Por lo tanto, no es comparable a las cajas para estatales”. En la misma línea Fígoli agregó que “hablar de déficit, cuando no se trata de una caja, es equivocado. Estaríamos hablando de asistencia financiera del Estado a un servicio que forma parte del amplio contexto de la Defensa Nacional”.

“Nosotros observamos este proyecto, porque no entendemos lógico presentarlo a la consideración parlamentaria sin previamente haber analizado, consensuado, los grandes aspectos que hace a la Defensa Nacional y a la estructuración de sus componentes militares. El proyecto provoca además un aumento excesivo de edades y de años de servicio para configurar causales de retiro. Y va a incidir también en la Sanidad Militar, que en este momento atiende a casi 150 mil usuarios, añadió.

Debido a que no se ha definido la reestructura de las FFAA, Fígoli cuestionó como se pretende “reformar un servicio si no tenemos visualizado hacia donde va. Es muy poco profesional”.