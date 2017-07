Cabo Polonio: mejora de gestión de residuos para frenar contaminación

Compartir Tweet



WhatsApp





El director de la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), Daniel Greif, habló, con LA REPÚBLICA, sobre el informe, elaborado por el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. En dicho documento se establecía que las aguas de las cachimbas de Cabo Polonio tenían una presencia significativa de bacterias indicadoras de contaminación y que esta sólo aparecía en los meses de verano.

“Hay que pensar que todo estudio es bienvenido porque aporta insumos e información para las políticas de agua que estamos llevando adelante”, declaró Greif.

Entiende que el caso expresado es una situación particular debido a que es un área protegida y es un centro de atención turística por lo que se debe monitorear con especial cuidado. Sin embargo, manifestó que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente viene trabajando, junto con la Intendencia, desde hace varios años en un plan de ordenamiento.

“Los servicios y el acceso al agua son dos temas que están abordados y que son objetivos centrales de nuestras políticas: los venimos trabajando a nivel de todo el país”, agregó.

Asimismo, explicó que en este lugar existe una realidad diferente a la que se produce en la mayoría de las localidades del país: en Cabo Polonio el servicio de agua potable no lo brinda OSE. “Es por esta razón que tenemos que buscar nuevos mecanismos de acceso al agua segura”.

A su vez, Greif dijo que los datos del informe no eran una sorpresa porque todos los habitantes de ese lugar saben que no se pueden usar las aguas de las cachimbas para consumo. “Los pobladores y los visitantes toman agua envasada y aquella que utilizan para cocinar, la compran de la distribución local. En realidad, este estudio no nos dice algo nuevo pero si le agrega información: cuantifica”.

Según sus palabras, el caso de Cabo Polonio no es una situación aislada sino que es parte una realidad compleja y diversa: en otros balnearios también suceden casos similares. Sin embargo, se mostró optimista ante la situación: “hemos avanzado en capacidades para gestionar este tipo de situaciones”.

Las políticas de la Dinagua

En la oportunidad, el jerarca explicó que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está trabajando con gran insistencia en el Plan Nacional de Aguas, el cual regula todos los aspectos vinculados a dicho recurso natural: desde la producción, el ambiente hasta cómo garantizar el acceso universal.

“El documento fue aprobado por el gabinete ambiental pero hoy está a consideración del presidente de la república para su aprobación por decreto. Es importante que se sancione debido a que será una guía, una planificación, que nos determinará metas en el seguimiento. Además, está relacionado con este caso: lo medular del proyecto es brindar agua segura a toda la población del país, no sólo aquella que vive en localidades urbanas sino que también para aquellos productores aislados”, declaró.

Por otra parte, en el documento que está subido a la web del ministerio, se expresa que los principales objetivos del Plan Nacional de Aguas son tres: El primero es garantizar a los habitantes el ejercicio de los derechos humanos fundamentales de acceso al agua potable y al saneamiento. El segundo es cuidar que el uso del recurso sea pensado en términos sustentables para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Por último, se pretende prevenir y mitigar los efectos del cambio climático.

“El plan va de lo general a lo particular y presenta orientaciones de las acciones que se deben realizar en todo el país. En términos generales, hay diez programas y en cada uno de ellos hay varios proyectos. En total, hay 30 acciones en las cuales se establece las metas y las responsabilidades”.

Situación del agua

Con respecto a este tema, Greif afirmó que es positivo que la sociedad esté comprometida con este asunto. “Para nosotros, la participación de la sociedad en los temas del agua es clave y por eso existen las comisiones de cuencas, en las cuales participa la sociedad organizada. Incluso la Constitución lo establece: la sociedad debe ser partícipe de la gestión de uno de sus recursos fundamentales. Nos parece sano que sea así y que los medios sean un vehículo de información con la población. El problema es que tienen que brindar información confiable y precisa, sustentada en datos”.

Asimismo, afirmó que desde el ministerio se tiene total garantía de que el agua potable, que distribuye OSE, es de calidad y que no genera ningún tipo de riesgo. “Todas las políticas y los instrumentos que hemos aplicado han sido para garantizar la calidad del agua potable de consumo humano”.

Lo que dice el informe

En el documento se afirma que en los meses de verano aumenta, de manera significativa, la presencia de bacterias indicadoras de contaminación en las cachimbas del Cabo Polonio.

Según Claudia Piccini, integrante del equipo investigador, Cabo Polonio pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) pero que, sin embargo, no tiene aún un plan de manejo aprobado. “Lo que tiene es una propuesta que marca los principales lineamientos a tener en cuenta para la conservación de la zona”.

La investigadora contó que lo interesante es que esos niveles de contaminación bajan a cero durante los meses de invierno. Esto indica que los niveles de contaminación, que se observan en verano, están asociados a la cantidad de gente que visita el lugar durante enero y febrero, señaló.

La científica contó que dentro de la búsqueda de soluciones para este problema está el uso de pozos sépticos además de un control de ingreso a esta área protegida ya que el lugar es pequeño.

Por último, Piccini expresó que la idea es tratar de que las cachimbas sean, nuevamente, el suministro de agua de la gente de Cabo Polonio. Para ella, esto se lograría si se gestiona de mejor manera los residuos.