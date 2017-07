Crioterapia corporal: el tratamiento de las estrellas de Hollywood

Compartir Tweet



WhatsApp





Se trata de una innovadora técnica que somete el cuerpo a bajas temperaturas con el fin de hacer reaccionar el organismo. Este tratamiento asegura tener una clara incidencia en el refuerzo del sistema inmunológico y cada vez más centros de médicos y de estética en el mundo lo utilizan con fines saludables.

Las diversas maquinas diseñadas trabajan con nitrógeno líquido cuya temperatura puede rondar entre los –80 grados hasta los -190 según el tratamiento que se escoja. La exposición en las cabinas, no duran más de 3 minutos y el contacto repentino con el frío, hace que aumente la temperatura corporal y se refuerce el sistema inmunológico interno, por lo que es prácticamente imposible enfermarse durante el breve tiempo que dura la sesión.

Quizás su mayor incidencia la tiene en poder enfrentar el fatigamiento muscular luego de varias horas de actividad física. Personalidades del mundo del espectáculo, como Hugh Jackman, Mandy Moore, Demi Lovato y Derek Hough, lo usan de manera cotidiana y aseguran que es su secreto para un cuerpo sano y saludable.

“Se trata de una técnica polaca que los japoneses desarrollaron en 1976 para el tratamiento de Artrosis. Lo que hace es estimular los receptores del frío (nociceptores térmicos) al contacto con la piel. Simula un congelamiento mediante la dermis que llega hasta el rango de los 5 °C a 0°C -según la temperatura de la maquinaria- lo que permite enviarle un mensaje rápido al hipotálamo (un shock sensitivo) de defensa por posible congelamiento corporal. El cuerpo, en solo 3 minutos, se oxigena de manera veloz, lo que genera todos los beneficios de esta innovadora técnica”, subrayó al portala rgentino Infobae el doctor especialista medicina regenerativa y terapia celular, Carlos Carrer.

“Se trata de un excelente engaño al cerebro ya que el frío nunca traspasa la piel. Se desarrolló una excelente técnica avalada científicamente, natural y que se puede realizar de manera diaria de ser necesario o recomendado por especialistas”, aseguró el doctor Carrer.

En Argentina, se realiza bajo supervisión médica pero en diversos lugares del mundo, especialista como quiroprácticos pueden ofrecer el servicio. Las máquinas ofrecen una serie de niveles de seguridad que ante la aparición de alguna problemática, su uso se detiene de manera instantánea. Solo se encuentra contraindicado en niños menores de 10 años, embarazadas, hipertensión no controlada, intolerancia al frío extremo, enfermedad de Raynaud, insuficiencia cardíaca no controlada, insuficiencia renal severa y Polineuropatias.

“Se trata de una técnica beneficiosa para el deporte, para la salud en general, para personas que tiene dolores crónicos o bien con enfermedades dermatológicas como psoriasis. También para aquellos que no sufren ninguna patología, ya que tiene un gran aporte en el refuerzo del sistema inmunológico”, aseguró Gaspar Angelone, director de Crioterapia Corporal de España