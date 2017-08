Compartir Tweet



“Trabajamos para nunca más dictadura, nunca más desaparecidos”, dijo a LA REPÚBLICA el integrante de Madres y Familiares de Desaparecidos, Javier Tassino en el marco del día Internacional del Detenido Desaparecido donde se llevará a cabo un evento en el que se hablará de “impunidad” además de la responsabilidad del “Estado, ayer y hoy”. “Pasados 20 años de la dictadura” no se hizo nada recordó Tassino, quien recordó que se está trabajando con el gobierno hace solo 12 o 13 años.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, estableciendo una fecha para recordar a las víctimas de las dictaduras latinoamericanas, además de promover la memoria y continuar con la búsqueda de verdad y justicia. Ante esto, en la presente jornada (desde las 19:00 horas en la Biblioteca Nacional) se realizará un evento en el que participarán integrantes del INDDHH, Mariana Mota y Wilder Tayler, además de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

“Este es un día muy importante, no solo para nosotros los familiares, sino para el país”, dijo a LA REPÚBLICA Javier Tassino. “Ante tanta falta de justicia, no solamente es bueno recordar sino que al mismo tiempo trabajar para no suceda más, ni acá ni en ninguna parte del mundo. Eso es lo que hacemos acá, tratamos de trabajar para nunca más dictadura, nunca más desaparecidos”, expresó.

Según contó, Familiares está avanzando “pasito a pasito” en la búsqueda por la verdad, pero recuerda un pobre papel de gobiernos pasados: “Si terminada la dictadura se hubiera hecho algo todo era más fácil y pasados 20 años no se hizo nada. Recién se está trabajando hace 12 o 13 años. Se avanzaron en algunos aspectos, y hay que seguir”.

Actualmente la organización está trabajando en la búsqueda de los restos de desparecidos en algunos establecimientos como el Batallón 1, en la ruta 34. Allí “se habían interrumpido las excavaciones pero se empezó a trabajar nuevamente después de dos años en los que nos dieron mil vueltas y se habían interrumpido”.

Además, debido a la campaña que Familiares realizó donde le solicitaba información a la ciudadanía, “el pueblo se animó tras años de no decir nada” y están dando información para analizar nuevos lugares para continuar con excavaciones. A su vez Tassino informó que se está trabajando con la mayoría de los archivos del ejército, de aviación y marina, además del Archivo Berruti que la exministra encontró, pero la tarea es difícil ya que para su análisis “se necesita gente, medios, tecnología”. De todas formas poco a poco se avanza, partiendo desde la memoria, de la cual tiramos para saber la verdad que al mismo tiempo nos va arrimando a la justicia”, sentenció el Familiar de Desaparecidos.

Concluyendo Tassino reafirmó que el trabajo no es cuestión exclusiva de la organización o de únicamente encontrar desaparecidos, “tiene que ver con la verdad necesaria para el país, buscamos conocer lo que ha pasado, que ha sido trágico pero que a su vez ha sido heroico porque hubo un pueblo que resistió a la dictadura”.

192 desaparecidos

En 2015 la Secretaría de Derechos Humanos confirmó que hay 192 desaparecidos en dictadura. “Es ese número el que hay entre acá y Argentina, el número que hoy se maneja”, dijo Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Posteriormente, también entre Uruguay y Argentina, según expresó Tassino, se han encontrado 12. En nuestro país cuatro cuerpos además del cráneo de un desaparecido, mientras que los restantes en la vecina orilla, encontrados en “tanques, algunos ríos”, entre otros lugares. Además en Argentina hay varios restos encontrados que no están identificados, de los cuales algunos podría ser uruguayo.