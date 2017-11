Compartir Tweet



Humbertito Grondona salió a defender a su familia, tildó al empresario de mentiroso y sostuvo que le conviene quedarse a vivir en Estados Unidos: “Se quedará, no conozco Nueva York, aunque seguro es muy linda, pero no debe poder volver acá. A alguno no le va a gustar que vuelva acá”.

Alejandro Burzaco declaró y sigue declarando en los tribunales de Estados Unidos y está disparando contra dirigentes y empresarios tanto del fútbol mundial como del argentino. Y contra quien apuntó la mayoría de sus municiones fue Julio Grondona.

Ante tantas acusaciones, Humbertito salió a defender a su padre y apuntó contra el empresario. “Le dicen: ‘Señor, deme nombres’. Que no venga acá ahora, me parece que en Sudamérica no puede caminar. Se quedará, no conozco Nueva York, aunque seguro es muy linda, pero no debe poder volver acá. A alguno no le va a gustar que vuelva acá”, aseguró en Hablemos del Arse (AM 1550).

“Burzaco mintió. Y fue muy grave. Lo que dijo de los derechos del 2026 y 2030 es una locura, si papá había muerto. Es una locura porque los derechos se dieron hasta el 2018 y el 2022”, agregó el todavía DT de Arsenal, y continuó: “Hay que entenderlo porque le dicen ‘hablá y te saco un año’. ¿Vos te pensás que a Estados Unidos le importa Grondona? No le importa Grondona, si está sobreseído. A Estados Unidos le importa que le chorearon el Mundial y le sacaron los derechos de televisación. Y justo el que está declarando es el más pillo de todos”.

Paraguay larga a Leoz

La Justicia de ese país aceptó el pedido de extradición de Estados Unidos. Este jueves, Burzaco declaró que el ex presidente de la Conmebol robó cinco millones de dólares.

Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol de 1986 a 2013, podrá ser extraditado a Estados Unidos ya que el juez paraguayo Humberto Otazú aprobó este jueves el pedido de la Justicia de ese país, realizado en 2015, cuando estalló el escándalo del FIFAGATE. El ex dirigente, de 89 años, está acusado de lavado de dinero, soborno, asociación delictiva para el crimen organizado y asociación de fraude electrónico.

De todas maneras, los abogados de Leoz ya anticiparon que apelarán la extradición con el argumento de que el soborno privado no es un delito estipulado en el Código paraguayo. Además, una junta médica deberá evaluar si Leoz, actualmente con prisión domiciliaria en Asunción, está en condiciones de viajar. Todo ese proceso, que incluso puede incluir una apelación a la Corte Suprema, puede demorar un tiempo no estipulado.

La causa contra Leoz se fortaleció con las revelaciones de coimas de Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, como testigo del juicio en Nueva York contra tres dirigentes, el paraguayo Juan Angel Napout, el brasileño José María Marín y el peruano Manuel Burga. Precisamente, el empresario argentino reveló este jueves que Leoz robó cinco millones de dólares de la FIFA. “El confundía sus finanzas personales con las de la FIFA”, dijo Burzaco.

El argentino, que goza de libertad bajo fianza y se asumió culpable de corrupción, también acusó a Leoz de recibir coimas para votar por Qatar en la elección de la sede del Mundial 2022, que finalmente ganó.

Además, Burzaco relató que Grondona y el brasileño Ricardo Teixeira convencieron a Leoz de votar por Qatar en el baño de la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza.

El estadio de Libertad de Paraguay tiene el nombre de Leoz, pero el centro de convenciones de la Conmebol ya no lo lleva, porque las actuales autoridades lo levantaron.