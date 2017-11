Compartir Tweet



Alejandro Burzaco, ex gerente de TyC, aseguró ante la Justicia de Estados Unidos que en 2013 recibió un pedido de coimas en nombre del ex presidente de la AUF, Sebastián Bauzá.

Burzaco declaró durante tres días ante la jueza Federal amela Chen, en la indagatoria por sobornos a dirigentes de Conmebol. Lo hizo en calidad de “testigo arrepentido”, tras el acuerdo firmado con la Fiscalía de Estados Unidos.

Burzaco reconoció que durante varios años la empresa T&T Sports pagó coimas a los dirigentes de Conmebol, entre ellos, Grondona, Texeira, Figueredo y De Luca para asegurarse los derechos de TV de las Copas Libertadores y Sudamericana. Burzaco dijo que hasta 2012 T&T Sports le pagaba coimas a seis presidentes (“el grupo de los seis”), pero ese año se agregó un séptimo: el de Chile, Sergio Jadue, quien “comenzó a cobrar 400.000 dólares al año”.

Burzaco fue preguntado si alguna vez pagó sobornos al ex presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, cuyo nombre no había sido mencionado en la investigación judicial en Estados Unidos. “Se me pidió el pago de soborno para Sebastián Bauzá. Pero ni yo, ni T&T ni ningún otro puede confirmar si le pagamos sobornos a Sebastián Bauzá”, afirmó ante la jueza Chen.

¿Quién le solicitó el dinero para él (para Bauzá)?, le preguntaron y respondió que “En 2013, cuando Eugenio Figueredo se convirtió en presidente de Conmebol, él vino hasta mí y me dijo que quería incluir a Sebastián Bauzá en los pagos de sobornos anuales por la Copa Libertadores y Sudamericana, ya que estaba recibiendo quejas por parte de Bauza por haberlo dejado afuera.

Por eso en el año 2013, le transferimos a Eugenio Figueredo, presidente de la Conmebol en ese tiempo, 400.000 dólares para que él le pagara esa cifra a Sebastián Bauzá”. ¿Usted sabe si el dinero finalmente le llegó a Bauzá?, le preguntaron. “No lo sé. Yo nunca hablé o confirmé con Sebastián Bauzá, como lo hice en otros casos”, contestó.

Previamente, Burzaco había sido preguntado a qué dirigentes de asociaciones nacionales se les pagaba coimas en 2010 y excluyó a Bauzá de esa lista. “Nosotros le pagábamos sobornos desde T&T a todos estos dirigentes, con excepción de Harold Mayne-Nicholls de Chile y Sebastian Bauza de Uruguay”, dijo.

A todo esto, en Uruguay, el fiscal Luis Pacheco solicitó el archivo de la indagatoria penal contra Bauzá, al no existir elementos que permitan certificar el pago de coimas.

La investigación se inició tras el testimonio aportado por Figueredo antes de ser procesado. Figueredo declaró que los diez presidentes de las asociaciones de Conmebol recibieron 400.000 dólares para mantener los contratos con esta empresa por derechos de TV de Copa América.

Figueredo dijo que él mismo le entregó el dinero a Bauzá, en dos cuotas; una en junio 2013 y la otra unos meses después, y que Bauzá concurrió dos veces a su domicilio y se llevó el dinero en efectivo. Las fechas eran coincidentes con la firma del contrato entre Conmebol y Full Play. Pero su versión no pudo ser confirmada con documentos que acreditaran los pagos, por eso el fiscal Pacheco solicitó el archivo.

El testimonio de Burzaco tiene coincidencias y divergencias con la versión de Figueredo. Las coincidencias son, el monto (400.000 dólares) y el año (2013). También que el pago se realizó a través de Figueredo, mediante una transferencia del dinero a su cuenta para que se la entregara a Bauzá. Figueredo justificó esta situación en que Bauzá no quería recibir transferencias a sus cuentas bancarias.

Las divergencias refieren a la gestión y quien realizó los pagos. Figueredo dijo que sabía de las coimas a los dirigentes a través de la versión de Hugo Jinkis, principal de Full Play Group, a partir de que “se hizo cargo de la Copa América con Burzaco”. Por su parte, Burzaco asegura que fue el propio Figueredo quien se apersonó ante él para solicitarle el soborno en favor de Bauzá. Burzaco dijo que esa coima era por la Libertadores y Sudamericana, pero Figueredo la vincula con la Copa América.

Cuando Bauzá no votó el balance

En agosto 2013, la AUF no votó el balance de la Conmebol, siendo el único caso en la historia que una asociación nacional no aprobó la gestión del organismo continental. En aquel momento el presidente de la AUF era Bauzá, y fue el único que no levantó la mano en la reunión de Conmebol.

Hoy, cuatro años después, Sebastián Bauzá recuerda ese hecho como un mérito de su gestión, sin embargo, es oportuno recordar que la decisión de no aprobar el balance de Conmebol fue de los clubes y que incluso Bauzá estaba en contra de esa postura. Incluso Bauzá cumplió a medias con el mandato de los clubes, ya que éstos le dijeron que votara en contra pero él terminó absteniéndose, argumentando que podría tener consecuencias políticas negativas para el fútbol uruguayo.

“No votamos el balance de la Conmebol por la carta que habían enviado los clubes pidiendo información; es la primera vez que eso sucede” se lamentaba Bauzá el 2 de agosto de 2013 y agregaba que la carta “no llegó en un momento oportuno, ya que estamos jugando las Eliminatorias y nos jugamos la vida. Lo que puedo decir es que, luego de lo que ocurrió, Uruguay quedó en una posición complicada en la Conmebol”.