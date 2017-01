La situación de Carlos Bueno se robó la tarde de la víspera. El delantero artíguense tenía todo listo para emprender el viaje hacia El Salvador, donde Santa Tecla ya había anunciado su incorporación.

Sin embargo, surgió la posibilidad de regresar a Peñarol, por lo que el delantero decidió cambiar el pasaje para hoy, con la esperanza de que se le cumpliera el sueño de regresar al club mirasol, lo que no sucederá.

“El deseo está y sé que hubo una conversación. Ya no depende de mí. Yo hablé con Damiani y los coordinadores. No voy a decir qué me dijeron. Tienen hasta hoy a la noche para resolver. Yo quiero saber un sí o un no y dependiendo de la respuesta me voy o no”, manifestó “Carlitos” en “Último al arco” durante la tarde de la víspera.

Aunque dejó clara su esperanza de volver a calzarse la camiseta aurinegra, reconoció en todo momento que sabía que no era sencilla la posibilidad de que Peñarol se inclinara por contratarlo.

“Estoy ilusionado pero sé que el lugar de los dirigentes puede ser difícil. El presidente me dio el OK ayer y Gonzalo también me dio el OK. Quizás dependa de otra persona más. Estoy a la expectativa, prenderé una velita. Estoy rezando desde que me desperté. Hay que ser realistas también a veces”, manifestó.

Sin embargo, y a menos que un milagro obre en su favor, a las once de la mañana se subirá al avión que lo llevará a Centroamérica para jugar en el equipo que hasta hace poco tuvo a Sebastián Abreu como máxima figura.