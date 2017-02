Briozzo pidió que se revoque fallo de jueza Concepción y se la destituya  

“Una vez producido el embarazo la situación es otra porque al haber un ser humano nuevo con derechos inherentes a su condición de tal protegidos legalmente, la decisión de interrumpir el embarazo no atañe solo a su cuerpo sino que realmente también afecta a otro ser humano, con vida, la vida que tutela en sus principios generales la misma ley 18.987”, expuso en su resolución la jueza Pura Concepción (ver nota aparte), que impidió, por el momento, que una mujer de 24 años accediera a ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuyo proceso ya lo había comenzado. La mujer ya apeló y hora la Justicia tiene siete días hábiles para resolver, en medio está el feriado de carnaval, y la mujer tiene ahora 13 días para que se pase del plazo de 12 semanas que le da la ley. La situación se dio luego que un hombre, que tuvo relaciones circunstanciales con la mujer, la demandara pidiendo se le impidiera abortar. Ayer el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, cuestionó fuertemente el fallo judicial de la jueza de Mercedes. El ex jerarca del MSP pidió que se revoque el fallo inmediatamente, que la Suprema Corte de Justicia sustituya a la magistrada y se aplique la ley.

Briozo, es ginecólogo y fue uno de los principales impulsores de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2012 y por la cual más de 9 mil mujeres accedieron a la interrupción del embarazo en 2015.

En las redes sociales Briozzo sostuvo que “la jueza ha cometido un error inexcusable: ha hecho prevalecer su concepción religiosa, ideológica y política, sobre la aplicación del derecho”. Agregó que:“es terrible y verdaderamente inhumana la concepción de salud y de maternidad que se expresa en la sentencia”, agrega. “Ningún juez puede desaplicar una ley que ha probado beneficio y que no fue declarada inconstitucional, intentando bloquear al equipo de salud”, escribió Briozzo.

Para el ex subsecretario, Pura Concepción “genera un riesgo inexcusable a la mujer embarazada, que ya presenta un riesgo de salud por la circunstancia vital que está atravesando”.

Según Briozzo, la Suprema Corte de Justicia “debe revocar de inmediato este fallo y destituir a la jueza para que la ley se cumpla”.

Progenitor no puede imponer su posición

El ginecólogo argumentó que “no es cierto que el derecho internacional diga que la persona humana comienza en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide”. Tampoco es cierto, escribió Brioso, que “el supuesto progenitor pueda imponer su posición frente al derecho de la mujer embarazada”.

Briozzo dijo además que “es grave revelar la identidad de una mujer en pleno proceso de atención”, un elemento que según él “aumenta su vulnerabilidad y riesgos”.

El ex subsecretario reclamó que el Ministerio de Salud Pública actúe en el caso para “asegurar la interrupción del embarazo por parte del prestador”. Si no lo hace “la institución asistencial cae en omisión de asistencia”.

El ex jerarca del MSP llamó a “resistir los fundamentalismos” como los “religiosos”, que según él “buscan imponer visiones y generan violencia y exclusión, riesgos y muerte”.

Por su parte la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg indicó que “como autoridad sanitaria vamos a ser muy enérgicos en garantizar los derechos en salud sexual y reproductiva que hoy tienen garantizadas las mujeres en nuestro país”, afirmó Lustemberg, en referencia al caso.

Lustemberg leyó este viernes en el Consejo Nacional de Género, la carta enviada por el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, al prestador de salud de Mercedes que atiende a la mujer.

La jerarca confirmó que se espera recibir una respuesta a la brevedad y que el equipo jurídico del ministerio está trabajando en el tema para darle el respaldo necesario a la mujer que se encuentra en esta situación.

La jueza además hizo lugar también al pedido del hombre de declarar inconstitucional la ley y elevó ese pedido a la Suprema Corte de Justicia.

El fallo Defensora de oficio al hijo concebido

El Poder Judicial difundió en las últimas horas el fallo de la jueza letrada de 3° Turno de Mercedes, Pura Book Silva, en el que hizo lugar a un recurso de amparo y dejó en suspenso un procedimiento de interrupción de embarazo en Soriano.

La demanda fue interpuesta por el padre del concebido. En una de las primeras audiencias por el polémico caso, la magistrada designó una defensora de oficio al hijo concebido.

En su dictamen, la magistrada entiende que “es procedente la acción (…), entendiendo que no tienen otra acción o forma legal de obtener reconocimiento a su derecho en tiempo como para evitar la lesión al derecho humano a la vida de su hijo”.

“El amparo es una garantía de los derechos humanos, tendiente a la protección para hacer cesar los efectos de la amenaza o eventual lesión”, agrega.

Book indica que “se ha constatado la ilegitimidad manifiesta para continuar con el proceso iniciado en la sociedad médica por no surgir cumplidos algunos de los requisitos formales establecidos por la ley 18.987”.

“Es inminente la violación de un derecho de raigambre y reconocimiento nacional, constitucional, legal e internacional que nuestro país ha ratificado e incorporado al derecho interno mediante la aprobación de leyes con el texto de dichos tratados. La continuación del procedimiento significa un daño violatorio de los derechos de la personalidad, consagrados en los art 72 y 332 de la Constitución Nacional, dado que se lesiona el derecho a la vida del concebido”, afirma el fallo.

“La presente es una ley para proteger a la mujer sí, y para evitar abortos clandestinos y que como consecuencia de ello mueran las madres sin la atención medica debida; pero siendo ilegítimo proseguir con el procedimiento por el no cumplimiento de requisitos formales exigibles por la ley 18.987, corresponde tener en cuenta que la Constitución Nacional, leyes internas, y tratados internacionales protegen el derecho a la vida del concebido, se define niño a todo ser humano hasta que cumple su mayoría de edad”, agrega.

Afirma que “tampoco se puede apreciar por ejemplo el esfuerzo de la institución asistencial por tutelar la vida, principios rectores de la ley”.

“Porque si no la ley sería un pase libre para que se aborten niños entre las primeras doce semanas, solo con pedirlo, y eso no es lo que dice la ley, desde el momento que exige apoyar las carencias que pueden implicar impedimentos para continuar con su embarazo a la mujer, y tutelar la vida”, agrega Book.