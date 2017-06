14.235 beneficiarios no están matriculados

Los responsables de niños y adolescentes que no estén inscritos en el sistema educativo no cobrarán más la asignación familiar si no regularizan su situación.

Así lo informó la víspera el Banco de Previsión Social (BPS), que dispondrá a partir del 3 de julio la relación de los menores que están en estos casos.

A través de la página web de la institución, por el teléfono 1997 o en todas las sucursales y agencias se podrá consultar la lista. En caso de no estar incluidos en esa nómina, no será necesario realizar ningún trámite.

En los casos que deban regularizar su situación se deberá presentar en las oficinas del BPS el certificado que compruebe la inscripción del menor en el centro de enseñanza. Si esto no se hace antes del 31 de julio, se suspenderá el pago de la asignación familiar, aunque podrá rehabilitarse de manera inmediata cuando se presente la constancia.

Según datos del BPS, unos 14.235 beneficiarios de las asignaciones, con edades de entre 5 y 17 años, no están matriculados. Esta cifra es levemente inferior a la del año pasado, cuando habían unos 15.295 niños y adolescentes en esa situación.

De ese total más del 90 % de los escolares de 6º año que no concurrían a clases durante 2016 se reincorporaron al sistema educativo.

