El Banco de Previsión Social (BPS) no suspendió las asignaciones familiares a los niños y adolescentes que desertaron del sistema educativo en 2016, como establece un decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez.

El organismo no pudo hacerlo debido a que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no envió a tiempo la información sobre los jóvenes que abandonaron sus estudios.

“El corte no se hizo porque la enseñanza no mandó la información. El problema que tiene esto es que el único que puede decir si los jóvenes van a estudiar o no es el gobierno de la Educación. Si ellos no mandan los datos no se puede dar cumplimiento al decreto”, señaló al diaro El País el presidente del BPS, Heber Galli. “Nosotros pedimos la lista de alumnos que no estaban asistiendo, pero no nos la dieron”, insistió el jerarca.

Según informa este miércoles el matutino, los datos sobre los alumnos que no van a estudiar salen de los distintos consejos de la Educación (Primaria, Secundaria y UTU), pasan por la Dirección Sectorial de Información para la Gestión y la Comunicación de la ANEP, de allí van al Sistema de Información Integral del Área Social (Siias) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y desde ahí envían la información al BPS, que se encarga de efectuar la quita de la asignación.

En este caso el primer paso se cumplió en tiempo y forma. El jefe del Equipo Técnico de Primaria, Óscar Montañes, afirmó a El País que “mensualmente se envió la información al Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP”. En tanto, la consejera de Secundaria, Isabel Jaureguy, declaró que “todo lo de los liceos se envió en noviembre del año pasado, que era la fecha prevista”.

Pero aunque los datos llegaron a tiempo al Codicen, estos no fueron enviados con celeridad al Siias, y por ende tampoco llegaron al BPS. “Entregamos la información más tarde de la fecha prevista y por eso no les dio el tiempo para hacer el corte”, reconoció el director de Información para la Gestión y la Comunicación del Codicen, Juan Miguel Martí.