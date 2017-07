Compartir Tweet



Sebastian Vettel, quien terminó segundo en el Gran Premio de Austria y extendió a una veintena los puntos que lo separan de Lewis Hamilton (finalizó en cuarto lugar), quedó bastante enojado tras la carrera. El piloto de Ferrari considera que Valtteri Bottas, ganador de la prueba de ayer, realizó una salida ilegal, lo que fue descartado por las autoridades de la FIA.

El líder del mundial de pilotos cree que Bottas salió antes de lo permitido, lo que debió costarle una sanción. Sin embargo, su versión fue desestimada luego de que se revisara la acción para determinar que el tiempo de reacción del finlandés entraba dentro de lo legal por una milésima de segundo.

“No consigo sacármelo de la cabeza, estoy convencido de que Bottas hizo una salida en falso. Daniel Ricciardo y yo lo hemos visto. Lo dije por radio un par de veces, pero a la dirección de carrera le pareció que estaba todo bien”, dijo Vettel.

Por su parte, Bottas, quien acumuló puntos importantes para que Mercedes siga liderando la clasificación de escuderías, dijo haber hecho “La salida de mi vida”.

“Su reacción fue inhumana”

Obviamente, la polémica se robó gran parte de la conferencia de prensa que ofreció Sebastian Vettel tras el GP de Austria. En ella, ahondó su punto de vista y dio los argumentos que lo llevaron a pensar que la salida de Valtteri Bottas había sido ilícita.

“Normalmente, el tiempo de reacción de los pilotos es de dos décimas de segundo. No creo que hoy todos los demás fuéramos más lentos. Por eso no creo que Valtteri fuera mucho más rápido. Creí firmemente en ese momento que se había saltado la salida y resultó que no lo hizo. Supongo que hay motivos para creer que no lo hizo, pero no puedo pensar que su reacción fuera de 0,2 segundos, que sería normal. Desde mi punto de vista, su reacción fue inhumana. Pero él dijo antes que no es humano, es finlandés”, manifestó.

“Antes de nada, para que quede claro, no quiero quitarle nada a Valtteri. Hizo una excelente carrera, sin cometer errores con un coche difícil. Pero estaba seguro de que se saltó la salida. Cuando digo que no creía que fuese legal es porque no lo creía”, agregó Vettel.

También se refirió a lo sucedido durante el resto de la carrera, en que Bottas hizo un trabajo fenomenal que le impidió al piloto de Ferrari arrebatarle el primer puesto. Así y todo, el segundo lugar fue bueno para Vettel, que lidera con más ventaja que antes el Mundial de F1.

“Estoy feliz, pero no tanto, porque fue un margen muy estrecho. Ha habido sólo medio segundo de diferencia, las cosas han estado muy apretadas. Con los neumáticos superblandos el coche funcionó muchísimo mejor y fui recortando distancias, pero Bottas aguantó y pudo ganar la carrera”, sostuvo.

Por último, consideró: “Doblar a (Sergio) Pérez me costó algo de tiempo. Creo que con una vuelta más, habría ganado la carrera. Está claro que prefiero ganar, pero, en cualquier caso, es un buen resultado. Tuve bastantes problemas, sobre todo de subviraje, con idas y venidas. En la segunda parte, con los nuevos neumáticos, mi coche iba muchísimo mejor. Eso, añadido a los problemas que tuvo Valtteri, casi me sirve para ganar. Creo que lo habría hecho con una vuelta más. En cualquier caso, ha sido un buen fin de semana”.

“Estoy muy contento”

Por su parte, quien se impuso en el circuito austríaco analizó: “Al principio controlé muy bien el ritmo, pero luego las cosas se pusieron difíciles, así que estoy muy contento con esta victoria, que es mi segunda en Fórmula 1”.

“Aún queda mucho por hacer este año. Hemos sumado unos buenos puntos, pero estamos progresando. La primera victoria siempre es muy especial, pero esta tan sólo es la segunda. No llevo tantas, así que estoy muy feliz”, agregó.

“Estoy muy contento. Y muy agradecido al equipo, que hace un gran trabajo y me ha dado un coche con el que logré primero la ‘pole’ y luego la victoria”, cerró.

El Campeonato Mundial de Fórmula Uno, que está brindando una de sus ediciones más apasionantes en mucho tiempo, reaparecerá el próximo domingo, cuando tendrá lugar el Gran Premio de Gran Bretaña.