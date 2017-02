Boston River hizo su estreno a nivel internacional concretando un histórico triunfo que bien pudo haber sido por una diferencia mayor. El Comerciantes Unidos de Perú fue muy pobre rival y el 3-1 favorable al rojiverde resulta poca cosa teniendo en cuenta lo que se vio durante los noventa minutos.

El comienzo de partido fue el peor para el equipo uruguayo. Un error defensivo general propició que la visita sorprendiera y se pusiera en ventaja tras gran corrida del colombiano William Palacios. Iban apenas 2 minutos.

Pero el equipo de Apud no sintió el impacto, y llegó el empate con un remate colocado de Joaquín Pereyra. La igualdad llegó en el minuto 8. Lo que entonó aún más al local que pasó a dominar por completo y fue sobre el arco incaico. El propio Joaquín Pereyra en su nueva versión de goleador, convirtió el segundo gol, dando vuelta el marcador. Y el defensor peruano Kike Rodríguez, en propia meta, marcó el tercero del local, cuando se moría la primera parte.

El complemento también le correspondió por completo a Boston River. Dominó en todos los aspectos, pero no estuvo fino en el puntillazo final. Generó peligro, pero no concretó una mayor diferencia en el marcador. Que sin dudas mereció, pero los goles se hacen no se merecen. Incluso casi, casi peca por su falta de contundencia. Para su fortuna el arquero Exar Rosales marró un tiro penal, enviando el balón directamente a la tribuna.

Boston River 3-1 Comerciantes Unidos

Cancha: Gran Parque Central. Juez: Andrés Rojas. Líneas: Alexander Guzmán y Humberto Clavijo (terna de Colombia). BOSTON RIVER: Adrián Berbia, Joaquín Pereyra, Guillermo Fratta, Martín Gonzalez, Pablo Alvarez, José Etcheverry, Diego Scotti, William Klingender (71′ Matías Zaragoza), Pablo Ceppelini, Sebastián Sosa (79′ Maximiliano Pérez) y Bruno Foliados (66′ Mauro Vila). Director técnico: Alejandro Apud. Suplentes: Kevin Larrea, Nicolás Barán, Robert Flores y Dudú.

COMERCIANTES UNIDOS: Exar Rosales, Angel Pérez, Kike Rodríguez, Luis Copete, Renato Zapata (76′ Jorge Vilchez), Luis Mayne, Carlos Flores, Jean Tragodara (70′ José Rosell), Jorge Neira (46′ Lucio Zeña), William Palacios y Jefferson Viveros. Director técnico: Oscar Ibañez. Suplentes: Michel Sotillo, Christian Luna, Elfer Silva y Oscar Guerra.

GOLES: 2′ William Palacios (CU), 8′ y 43′ Joaquín Pereyra (BR), 44′ Kike Rodríguez (CU) en contra.

Incidencia: a los 85′ Exar Rosales (CU) marró un tiro penal