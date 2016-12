El ministro del Interior Eduardo Bonomi rechazó las críticas de la oposición sobre las cifras de reducción de delitos divulgados el lunes en el Día de la Policía Nacional.

Ese día, Bonomi anunció que este año, se confirmará un descenso de las rapiñas en todo el país, y una baja más pronunciada en el área metropolitana, donde en los ocho meses de aplicación una nueva estrategia, bajaron un 8%. Agregó que la presencia policial, el control vehicular y la verificación de identidad de personas impactaron sobre otros delitos, que también han bajado en Montevideo, Canelones y San José.

Precisó que en este año, en estos tres departamentos y como efecto global de las nuevas medidas de patrullaje y trabajo policial, descendieron los copamientos en un 61%, la violencia privada en un 29% las lesiones gravísimas en un 19%, las lesiones graves un 18%, las violaciones un 17%. A su vez, las rapiñas bajaron un 8%, el homicidio bajó más de un 10% la violencia doméstica un 6,5% las lesiones personales un 6%, el atentado violento al pudor 6% las amenazas un 4%.

En Montevideo, donde ocurren la mayoría absoluta de los homicidios, el descenso de los mismos alcanzará el 13%. Y en Montevideo, donde ocurren el 84% de las rapiñas, el descenso de las mismas también será superior al promedio nacional. Los últimos datos indican que las rapiñas, bajaron el 4 por ciento en todo el país, y el 5,3 por ciento en Montevideo. Los homicidios bajaron 7,5 por ciento en todo el país, y el 13 por ciento en Montevideo.

El mismo día de los anuncios, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry cuestionó esos datos a los que calificó de “parciales” y además criticó el “apresuramiento” del ministro por difundir cifras cuando aun no terminó 2016.

Ayer, Bonomi defendió las estadísticas y reveló que, en el caso de las rapiñas, se produjo un quiebre en la tendencia histórica de este delito, por primera vez en 31 años, registrándose una disminución. Por otra parte, informó que la cartera analiza extender el Programa de Alta Dedicación Operativa a otros barrios de Montevideo o ciudades departamentales que a su juicio han influido en los nuevos resultados sobre delincuencia.

“Es un programa muy exitoso y no es solo la voluntad de decir que como es exitoso lo extendemos, sino que hay que evaluar el efecto y hacia dónde. Si me piden mi opinión, creo que fue tan exitoso que si es posible habría que extenderlo”, reflexionó el secretario de Estado.

“Creo que estamos en el camino correcto”, afirmó a LA REPÚBLICA. Recordó que la estrategia para bajar las “rapiñas” tenía tres “patas”: “una era el PADO, el Programa de Alta Dedicación Operativa, que se aplicó desde abril, el segundo es la Ley de libertades anticipadas, que todavía no se empezó a aplicar porque recién está aprobada la ley. El tercer aspecto era la instalación de 3300 cámaras en Montevideo y Canelones, cuya licitación está abierta.

“Creo que cuando se aplique la ley y se instalen las cámaras va a ser un impulso adicional para que sigan bajando las rapiñas”.

Bonomi recordó que tras la última interpelación “nosotros dimos cifras y se nos dijo lo mismo; que era apresurado porque no había cerrado el año. Ahora, dimos las cifras cuando faltan 11 días para cerrar el año. Y las cifras eran mucho mejores que las que dimos en la interpelación. Porque hay una tendencia que para nosotros está claramente marcada, y esa tendencia en la evolución de los días, puede sufrir alguna modificación que acentúe la tendencia o que la disminuya un poco, pero en realidad no cambia el sentido”.

“Esa tendencia es a la baja en los delitos que mencioné el otro día. Por otra parte, ésta es la 7ª reunión del Día de la Policía que participamos, es un acto ante las autoridades policiales, funcionarios policiales de todo el país donde evaluamos lo actuado, lo que se hizo y los resultados de lo que se hizo. Lo venimos haciendo desde hace 7 años. Me animo a decir que los ministros del FA y los anteriores de otros partidos cuando celebraban el día de la Policía hacían una evaluación y esa evaluación podía también contener la evolución de los delitos”, indicó.

“Este año lo hicimos como lo hemos hecho en seis oportunidades anteriores. Y nos dio este resultado. Que es favorable y es la evolución del año. Hoy (por ayer) es 21 de diciembre; quedan 10 días para cerrar el año, el que crea que va a cambiar la tendencia en lo que resta del año está equivocado. Esta tendencia se va a mantener. Veremos si los porcentajes son exactamente los mismos, o mejoran o empeoran un poco, pero la tendencia se va a mantener”.

Por otra parte, se nos dice; falta de transparencia. Lo que hicimos fue dar los porcentajes; podemos transformarlos en cifras. Por ejemplo, dijimos que en Montevideo el homicidio bajó un 13% al domingo pasado. Eso significa 21 homicidios menos. Esto, cuando presentemos los datos formalmente y finalmente, no vamos a hablar de porcentajes sino de cifras concretas: cantidad de rapiñas que hubo el año pasado y este año, homicidios que hubo el año pasado y de este año, de eso surgen diferencias y se pueden expresar porcentajes. Nosotros expresamos los porcentajes que hasta el domingo pasado se habían dado. No es falta de transparencia, todo lo contrario, ni falta de oportunidad, porque era la oportunidad.

Se imaginarán que no dimos datos que no podamos comprobar después. Así que creo que lo que se está haciendo acá es tratar de tirar abajo las cifras”. Por otra parte, Bonomi recordó que también se cuestionado que las cifras de homicidios no incluyen los homicidios en cárceles.

“Eso es totalmente falso. Nosotros manejamos todos los homicidios, lo que pasa es que en estos días distintos operadores políticos han considerado a todas las muertes en cárceles como homicidios. Y en realidad, las muertes que se producen en cárceles tienen que ver con muertes naturales o por enfermedad, tienen que ver con suicidios, o con homicidios. Y hablaron de 43 muertes como homicidios y en realidad homicidios fueron 16”.

En relación a las rapiñas, Bonomi dijo que “se viene produciendo un aumento desde 1985 siempre: en 2016, lo que se produce es una baja”. A partir de las declaraciones de la oposición, en particular, del senador Bordaberry, manifestó que “lo que se constata es que para algunos actores políticos, la verdad no importa. Lo que importa es el efecto que pueden producir algunas declaraciones o manifestaciones públicas. Entonces se declara aunque no tenga seriedad y después se espera a ver qué pasa”, agregó.

No se si todos. El ex Comisionado parlamentario Álvaro Garcé vio las cifras y dijo que hay que estudiarlas más a fondo. Hoy estamos estudiante como se amplía aquellos programas que produjeron resultados favorables. Por ejemplo, los programas son favorables, revirtieron una tendencia y probablemente haya que ampliarlos.

Veremos si es posible o no es posible. Pero creo que las declaraciones, salvo esa que dice que hay que evaluar mejor, entiendo que no lo haya hecho porque recién lo recibe, a pesar de esas declaraciones hay que seguir trabajando por este lado.

Sobre las cifras reales, durante 31 años esos delitos han estado incrementándose, por lo menos las rapiñas y ha habido una tendencia al aumento de los homicidios. Lo que no acompañan estas cifras es el crecimiento que hubo en la región, nosotros nos estamos transformando en una excepción. En Porto Alegre, muy cerquita de acá, los homicidios aumentaron un 20%, acá disminuyeron el 7,5% y en Montevideo cayeron 13%.

Entonces, la región está disparada en cuanto al aumento del delito y en Uruguay, somos el único país de la región reconocido por organismos internacionales, que hemos dado vuelta la tendencia. Entonces, entiendo que no les sirva políticamente pero tratan de desmentir la realidad. Para nosotros es muy importante cambiar la tendencia de 31 años. Los que dicen esto cuando gobernaron no pudieron cambiar la tendencia.

Al contrario, formaron parte de la tendencia. Y en este momento, para nosotros, en un año seguido, continuo, no producto de un esfuerzo adicional de la Policía sino producto de la forma organizativa que la policía se ha dado en este momento se produce esta baja. Para nosotros es muy importante”. Por otro lado, dijo “comprender” que la ciudadanía “no perciba la baja, porque estábamos en una cifra muy alta, que se ha producido por la acumulación de 31 años y cuando baja igual la cifra sigue siendo alta”.

“Pero quienes estudian el tema para tratar de transformarlo ya sea en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, tienen que tener en cuenta cómo las políticas producen cambios. Si esos cambios son favorables, son auspiciosos, hay que mantenerlos. Pero desde el punto de vista de buscar un resultado político lo que se hace es desmerecer el cambio. Para poder seguir criticando”.

El ministro del Interior Eduardo Bonomi será interpelado el 15 de febrero próximo a las 10 de la mañana.

“Críticas sin sentido”

En declaraciones a la prensa tras la firma del convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, ayer, Bonomi recordó que la secretaría que dirige había difundido cifras en la interpelación en octubre, donde se expuso el estado de situación a ese momento.

“Me parecen absolutamente sin sentido las críticas de representantes de la oposición sobre las cifras de rapiñas, hurtos, homicidios y copamientos de domicilios informados por el ministerio del Interior en ocasión del aniversario el lunes de la Policía”, dijo Eduardo Bonomi. “Lo hacemos cada año” en ese acto y “los datos son muy favorables, por lo cual entendemos que también es favorable el trabajo de la fuerza”, añadió.

“Ya ahí dijeron que no era serio dar cifras sin el año terminado. Ahora las volvimos a dar; y son mejores que en la interpelación los resultados del Programa de Alta Dedicación Operativa que permitió iniciar la reversión de la tendencia al incremento sostenido en el número de rapiñas desde que existen registros estadísticos”, sostuvo. Recordó que la secretaría de Estado que dirige ya difundió cifras en la interpelación que le realizara en octubre el Parlamento, donde se expuso el estado de situación de la seguridad pública a ese momento.

“Por otra parte, nosotros lo venimos haciendo en cada cumplimiento del aniversario, oportunidad en la que hacemos una evaluación de lo actuado hasta el 18 de diciembre y cómo influyó la actitud y trabajo de los policías. Para nosotros, son muy favorables (los datos), entendemos que fue favorable el trabajo de los policías también”, ponderó el secretario de Estado.

“Esperamos que cuando cierre 2016, las cifras sean mejores todavía. Entonces no vemos serio decir que no se puede hacer esto porque no cerró el año. Dimos la cifra al 18 de diciembre y quedan pocos días para terminar”, agregó.

Insistió en que el 18 de diciembre “marca una tendencia” y la única variación que puede existir es que los indicadores sean un poco mejores, peores pero no habrá cambios significativos. “Si tuviera que medir los datos hoy, los resultados son mejores que el lunes 19”, certificó.

El jerarca expresó que observó otras críticas que oponen un año a seis anteriores, ante lo cual sostuvo que “tampoco es serio, porque dimos la evaluación de un año”. “Cuestionar la evaluación de 2016 porque antes hayan aumentado, cuando lo que se hace este año es tomar medidas para torcer lo que había pasado antes, decir que no es correcto tampoco es serio”, expresó.

“De lo que se trata es de lograr es un impacto político manipulando el momento de la evaluación y manipulando lo que pasó antes”. “Este año marca una tendencia modificatoria de lo anterior, ignorarlo es equivocado”, aseguró.

Eduardo Bonomi informó que la cartera del Interior analiza extender el Programa de Alta Dedicación Operativa a otros barrios de Montevideo o ciudades departamentales.