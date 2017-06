El hijo de “La Bomba tucumana” habló sobre su sexualidad

Compartir Tweet



Santiago Ariel Griffo (25), más conocido como Tyago, logró en pocos días una masiva popularidad cuando se lo vio acompañando a su madre, Gladys, La Bomba Tucumana (52), en el Bailando 2017.

Su simpatía cautivó a Marcelo Tinelli (57) y cuando se necesitó un reemplazante para el lugar que dejó libre José Ottavis (37) el hijo de Gladys “La Bomba tucumana” fue el primero en la lista.

En diálogo con la revista argentina Pronto, Tyago se refirió al tema de la sexualidad dado que una vez que apareció en los medios muchos mediáticos salieron a hablar sobre sus preferencias sexuales, algo que incomodó a la madre de Tyago.

La llegada de Tyago a los medios hizo que aparecieran algunos hombres, como el mediático Tomasito Süller, quien afirmaba haber tenido alguna relación amorosa.

También Mimi, la novia de El Tirri (primo de Tinelli) aprovechó las cámaras de los programas de chimentos de la vecina orilla para salir a decir que Tyago le envió mensajes a su pareja.

“¡No sé cómo la gente miente tanto!”, expresó Tyago y agregó:”Fue El Tirri el que me pidió mi número porque me dijo que quería grabar un tema conmigo. Hablamos, hubo buena onda, pero nada más. Y Mimi no sé qué fue lo que flasheó. Por tener un minuto más de tele la gente es capaz de cualquier cosa.

Lo que más me duele es que haya mentido en el programa más importante de la tele. Estoy viviendo algo totalmente nuevo, que no esperaba ni buscaba. Y me lo quieren arruinar con mentiras”, se quejó el hijo de “La Bomba tucumana”.

También contestó a los que señalaron a un peluquero tucumano como su ex pareja. “Todo mentira. Es totalmente falso. Me da bronca que cualquier persona ahora salga a decir cualquier cosa de mí y se aproveche de este momento televisivo para mentir”, dijo.

“Todo lo que dicen sobre mi sexualidad es mentira (…) no me afecta porque sé quién soy. Obviamente me da bronca que cualquiera pueda salir a decir cualquier cosa en los medios. Estoy muy seguro de mí y no me afecta nada”, expresó Tyago a la revista argentina Pronto.