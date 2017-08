Compartir Tweet



WhatsApp





Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y fundador del Museo del Cannabis, estuvo en REPÚBLICA Radio, que se emite todas las mañanas por la catorce10, y habló sobre la historia de la marihuana en Uruguay, las posibilidades que existen para que el Estado la exporte y cuáles son efectivamente sus aplicaciones. Además, es socio de Simbiosys, una de las empresas que produce marihuana legal en Uruguay.

En su opinión, esta legalización, -vista como una innovación- no podría haber sido realizada sin la decisión de José Mujica, figura política a la que definió como poco convencional. “Mujica definitivamente dio un paso muy audaz, que dentro de 10 años va a ser visto como una obviedad”.

El cannabis y su historia en Uruguay

Según sus palabras, esta innovación es parte de una “hermosa tradición” que tiene el país desde el siglo XIX, ya que “fuimos los primeros en aprobar el divorcio, el voto femenino y en legalizar la prostitución”.

Consideró que la legalización de la marihuana tuvo un proceso similar a la legalización de la prostitución, cuando el país se vio atravesado por una gran discusión, pero que finalmente se decidió registrar a las mujeres que trabajaban en este oficio, para que tuvieran un carné de salud y se realizaran exámenes médicos periódicos. “Sin embargo, hubo un montón de moralistas que dijeron que la propuesta era demoníaca y se produjo un combate entre la racionalidad y el dogmatismo. Pero, finalmente, el Estado decidió democratizar, pensando en los derechos civiles”.

En este caso, Blasina manifestó que la sociedad uruguaya se vio conmovida por el avance de la pasta base y por la prisión de Alicia Castilla, -una escritora argentina que vino a Uruguay para encontrar paz, tranquilidad y escribir sus libros-.

“Sin embargo, como tenía plantas en la intimidad de su hogar fue a una cárcel común, cuando era una mujer mayor visiblemente inofensiva. Este hecho fue un claro ejemplo de lo absurdo que era encarcelar a alguien por las plantas que tenía en su casa y generó un crecimiento fuerte del movimiento. Los hechos fueron demostrando muy claramente que no se podía poner en el mismo plano al cannabis, que genera una sensación de empatía, de amabilidad y de interés por dialogar, que a la pasta base, la cual es una sustancia que sólo genera desastre”.

Blasina recordó que la innovación por legalizar se debe no sólo a una tradición histórica, o a un avance del consumo de pasta base, sino que también fue gracias a un presidente poco convencional, “que estaba dispuesto a realizar acciones sin medir el costo político de las mismas. Incluso la encuesta le había dado que había más gente en contra que a favor de la legalización.

Si hubiera hecho el cálculo político clásico, no hubiera hecho esta innovación. Mujica definitivamente dio un paso muy audaz, que dentro de 10 años va a ser visto como una obviedad, como fue en su momento el divorcio. Hoy no hay nadie que diga no podemos dejar que la gente se divorcie porque significa el fin de la familia. En algún momento se dio ese debate, pero Uruguay igualmente dio el paso. Incluso, había gente que venía a este país de Argentina y de Chile, porque no podían hacerlo en su lugar de origen”.

Según el ingeniero, lo mismo que sucedió con el divorcio en otros tiempos, pasará con esta temporada turística, en la cual se estipula que habrá un boom: mucha gente va a querer venir al país para poder fumar sin ser molestado. “Muchos quieren hacerlo sin que nadie los mire torcido o que considere que ese acto está mal en términos morales, produciéndole al que consume una pesada mochila de culpa que no tiene ningún sentido. Por eso creo que la legalización sólo pudo haberse hecho gracias a la tradición histórica uruguaya, la coyuntura y a Mujica, quien siempre decía que teníamos que ir por un camino que no había sido recorrido antes”.

Las posibilidades del cannabis: la exportación

“Uruguay ya está exportando cannabis porque tiene todo para hacerlo y además es legal. Estoy seguro que este rubro va a ser muy importante en el futuro”, declaró Blasina.

En la oportunidad el ingeniero advirtió que se debe observar específicamente una virtud de la Ley 19.172: en ella se establece que el cannabis psicoactivo tiene como único destino las farmacias. “Pero después se pueden producir 100 toneladas para exportar. Creo que eso es lo que se va a venir. Suiza es un país que típicamente está interesado en importar y puede hacerlo, pero Uruguay muy posiblemente va a exportar a todo el mundo”.

Por otro lado, el ingeniero declaró que Uruguay tendrá un debate intenso en cuanto a que la próxima temporada turística tendrá números espectaculares. “Va a ser de esta manera porque el país está haciendo un trabajo muy bueno a nivel de turismo desde hace muchos años. Incluso los números lo reflejan: ya vienen creciendo y la gente sabe que en este país no va a ser molestada por ninguna razón, como puede ser el cannabis y el matrimonio igualitario debido a que somos un país de la diversidad. En el museo recibimos gente de Filipinas, de Turquía, de Rusia y de un montón de países, en los cuales si se es gay o fumas te van a perseguir hasta dejarte preso. En cambio, en Uruguay cualquier persona puede ser quien es”.

Asimismo, Blasina consideró que Uruguay debe debatir sobre qué acciones realizará con respecto al tema del cannabis para los turistas. “Hay muchos que harán 10 mil kilómetros porque quieren tener la experiencia de fumar sin ser molestados. Sin embargo, cuando lleguen escucharán que de ninguna manera podrán comprar marihuana.

Lo que va a quedar como opción, en definitiva, es que algún uruguayo los convide o que tengan que ir al mercado negro”. Ante este problema, la única solución es poner una farmacia en el puerto de Montevideo y en el Aeropuerto de Carrasco, en las cuales el expendio solo sea para extranjeros. En esos casos, el individuo podría registrarse y conseguir su paquete sin tener que ir a comprar clandestinamente.

“En algún momento se tendrá que pensar en cómo producir un acceso seguro de los turistas al cannabis pero, como todas las cosas, es un trabajo en proceso en el cual hay que ir paso a paso”, agregó.

Historia y aplicaciones

En la oportunidad, Blasina recordó los orígenes del cannabis e indicó que ha sido una planta que le sirvió a la humanidad en varios aspectos. Además, explicó que el primer acercamiento con la marihuana fue generado por los pueblos recolectores, quienes utilizaron la semilla. Es importante recordar que lo único que es psicoactivo en el cannabis es la flor femenina, no fecundada. “Si uno come una pasta hecha con hoja o un kilo de semillas no tiene efecto psicoactivo. Cuando uno consume las semillas o las hojas se tiene el mismo efecto que comer quínoa, chía o girasol”.

“Históricamente, el ser humano ha usado al cannabis como alimento y además lo utilizaba en las primeras cuerdas que hicieron los pueblos cuando cazaban un mamut: eran las más resistentes y eran hechas con fibras vegetales del cannabis. La navegación también fue hecha en base a esta planta, porque era con lo que se hacían las velas y las cuerdas de los barcos. Por eso, cuando los españoles llegaban a América, lo primero que plantaban era trigo, para alimentarse, y cannabis, para la industria naviera”.

Blasina afirmó que los chinos usaban el cannabis para generar papel y que también ha sido utilizado para hacer ropa. “Hoy el uso medicinal está siendo revalorizado y el cannabis se emplea en las impresoras 3D para hacer objetos. También se utiliza en la industria automotriz. Por tanto, la idea del Museo del Cannabis es mostrar esta variedad infinita de usos, que va desde ropa a medicamentos contemporáneos. También van a haber plantas de yerba mate porque los uruguayos consumimos mucho este producto pero no sabemos la procedencia del mismo”.