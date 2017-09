Compartir Tweet



El Partido Nacional (PN) logró individualizar al menos dos casos de jóvenes que ofrecieron dinero a cambio de votos en el marco de las Elecciones de la Juventud de la agrupación, a desarrollarse hoy sábado, donde 23.500 jóvenes nacionalistas de entre 14 y 29 años elegirán a sus representantes para el congreso nacional y departamental.

Un tercer caso fue denunciado ayer a última hora y al cierre de esta edición seguía bajo estudio de las autoridades partidarias. Esta semana circularon capturas de pantalla con mensajes enviados por integrantes de las algunas agrupaciones que participan de esta contienda, ofreciendo la compra de votos.

“El sábado 2 de setiembre habrá un evento político de una hora y media máximo. Se puede confirmar asistencia hasta el viernes. Ese día, con la cédula, las personas de 14 a 29 años pueden participar. Se pagarán 200 pesos por persona. Si traés a alguien, 500 pesos. Los que van, me tienen que mandar datos y foto de la cédula para agregarlos a la lista”. Eso decía una captura de pantalla de una conversación de whatsapp que circuló por las redes sociales. Desde la juventud del Partido Nacional aseguraron que repudian los hechos e informaron que los encargados electorales analizan los casos.

Las listas o candidatos que estuvieren implicados no integrarán la orgánica de la juventud del Partido Nacional, informó su actual presidente, Gonzalo Baroni. “No asumirán cargos si son electos y no participarán en próximas elecciones”, aseguró aLA REPUBLICA. Baroni lamentó estas situaciones irregulares pero afirmó que se trata de casos puntuales por lo que “no debe generalizarse” a todo el Partido. A su juicio, agregó, de ningún modo está afectada la transparencia del acto electoral por estos hechos. “Aquí hay 23.500 candidatos y estamos hablando de dos casos o a lo sumo un tercero”, indicó.

“Esos casos, que ya los identificamos y lo llevaron al directorio del Partido Nacional y vamos a ser durísimos. El Partido Nacional no va a permitir que esas cosas enchastren y ensucien lo que es un proceso de elecciones”, declaró a Telenoche, quien agregó que estos individuos “están adheridos a los principios del partido” pero “no están afiliados”, por lo que no pueden ser expulsados.

“Sí se puede evitar que ocupen cargos y que se presenten a futuras elecciones”, dijo Baroni, quien sostuvo que se trata de “casos puntuales” y agregó que “muchos de los candidatos que integran esas listas no estaban al tanto de la situación”.

“Mentira”, “inmundicia”

El jueves, durante el acto de cierre de campaña, la situación fue mencionada en sus discursos por el propio Baroni y por el senador Luis Alberto Heber y presidente del Directorio del Partido Nacional. El legislador nacionalista calificó de “mentira” y de “inmundicia” los “hashtag” que circulan y que “dicen que los blancos compran votos”. “Eso no solamente es mentira, sino que es una inmundicia, que se está haciendo con el Partido Nacional. Es inmundo”, afirmó al hacer uso de la palabra.

“Me pregunaba un periodista ahora cuando salíamos de la Comision de Hacienda que estábamos hablando de otro tema y me preguntó: ¿y si alguno de los muchachos estuviera haciendo eso?. ¡Yo conozco a mis muchachos, yo conozco a mis muchachas y pongo las manos en el fuego por ellos!. Y si llego a no conocer a uno me van a conocer a mí, ¿no?. Porque lo que queda claro es que esto se trata de divulgar para enchastrar la elección. Así que yo les pido que a esos hashtag los vamos a responder saben con qué, con votos, con votos. Y votos convencidos!”, afirmó Heber.