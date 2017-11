Por: Gerardo Bassorelli

Compartir Tweet



WhatsApp





El hincha pregunta porque el periodismo no informa debidamente. Los aficionados tienen mil dudas porque el reglamento siempre es confuso y la gente común y corriente no tiene por qué andar memorizándolo. Es más, escuchamos diariamente a algunos periodistas confesar que no tienen idea de cómo se define el título o la Tabla Anual, o los cupos a las copas o el descenso.

Si los periodistas no tienen idea, o no informan debidamente, entonces ocurre lo que está ocurriendo: todo el mundo pregunta y re pregunta porque la gente tiene mil dudas y muy poca información sobre cómo se define el campeonato.

En esta página, iremos explicando rubro por rubro cómo se define todo. Y lo haremos con un vocabulario sencillo, aunque a veces sea repetitivo. Acá lo importante no es escribir lindo sino explicarle al lector de la manera más clara posible.

1) Así se define el título por el Uruguayo

Se juega una semifinal (partido único, con alargue y penales de ser necesario) entre los dos campeones de los torneos cortos (Defensor ganó Apertura y Peñarol ganó Clausura).

El ganador de esa semifinal pasa a jugar 2 finales contra el ganador de la Anual (son 2 finales con sistema de copa, el que haga más goles en los 180 minutos será campeón).

Si el ganador de la semifinal es el mismo que ganó la Anual, entonces no será necesario jugar esas dos finales: el ganador de la semifinal será el campeón del Uruguayo.

Posibles escenarios:

Escenario 1) Defensor gana la Anual: semifinal Defensor (campeón Apertura) y Peñarol (campeón Clausura), si gana Defensor ya es campeón Uruguayo pero si gana Peñarol deberán jugar dos finales por el Uruguayo.

Escenario 2) Peñarol gana la Anual: semifinal Defensor (campeón Apertura) y Peñarol (campeón Clausura), si gana Peñarol ya es campeón Uruguayo pero si gana Defensor deberán jugar dos finales por el Uruguayo.

Escenario 3) Nacional gana la Anual: semifinal Defensor (campeón Apertura) y Peñarol (campeón Clausura), el que gane jugará dos finales contra Nacional (ganador Anual) por el Uruguayo.

2) Así se define la Tabla Anual

Posiciones:

1°) Defensor 86 (saldo +32)

2°) Peñarol 83 (saldo +55)

3°) Nacional 83 (saldo +37)

En caso que dos equipos igualen el primer puesto, se juega un partido para definir quién gana la Anual. Si tres equipos igualan el primer puesto, los dos de mejor saldo de goles juegan un partido para definir quién gana la Anual. El de peor saldo será el 3° de la Anual.

En caso de darse ese triple empate, ya es un hecho que quien queda 3° en la Anual es Defensor y que serán los dos grandes quienes definan el 1° y 2° puesto de esta tabla.

No está de más recalcar que con un empate o victoria, Defensor será ganador de la Anual sin importar los resultados de los grandes. Solo perdiendo Defensor y ganando uno o los dos grandes se generará la disputa de un partido desempate.

3) ¿Quiénes clasifican a fase de grupos de Libertadores?

Campeón y vice campeón del Uruguayo acceden a fase de grupos de Libertadores como “Uruguay 1” y “Uruguay 2”. El que sea “Uruguay 3” deberá jugar un repechaje para entrar a fase de grupos.

¿Quién es el vice campeón del Uruguayo? El que pierda las finales.

Un detalle fundamental que hay que aclarar: si el título de campeón del Uruguayo se define en la semifinal (esto ocurrirá si el ganador de la Anual gana esa semifinal y ya se corona campeón), eso significa que no se llegaron a jugar finales, por lo tanto el vice campeón del Uruguayo será quien haya terminado 2° en la Anual.

Veamos quiénes clasifican a fase de grupos según los diferentes escenarios que pueden darse:

Escenario 1: En la Anual termina 1° Defensor, 2° Peñarol y 3° Nacional. En este caso ya es seguro que Defensor y Peñarol van a fase de grupos porque Nacional no tiene posibilidades de ser vice campeón.

Escenario 2: En la Anual termina 1° Defensor, 2° Nacional y 3° Peñarol. En este caso es importante el resultado de la semifinal. Si la gana Defensor se corona campeón y no habrá finales, por lo tanto, al no haber finales, el vice campeón del Uruguayo será el 2° de la Anual que en este escenario es Nacional. Entonces, Defensor y Nacional van a fase de grupos.

Escenario 3: En la Anual termina 1° Defensor, 2° Nacional y 3° Peñarol. En este caso es importante el resultado de la semifinal. Si la gana Peñarol deberán jugarse finales por el título, y el perdedor de esas finales será el vice campeón del Uruguayo. En este escenario, Defensor y Peñarol van a fase de grupos ya que Nacional no será vice campeón.

Escenario 4: En la Anual termina 1° Nacional, 2° Peñarol y 3° Defensor. En este caso, el ganador de la semifinal por el Uruguayo entre Defensor (campeón Apertura) y Peñarol (del Clausura) clasifica a fase de grupos como Nacional (el otro finalista del Uruguayo) ya que entre ellos repartirán los cupos de “Uruguay 1” y “Uruguay 2”.

Escenario 5: En la Anual termina 1° Peñarol, 2° Nacional y 3° Defensor. En este caso es importante el resultado de la semifinal. Si la gana Peñarol será campeón y no habrá finales, por lo que el vice campeón del Uruguayo será Nacional por haber sido 2° en la Anual. Pero si esa semifinal la gana Defensor, entonces Peñarol-Defensor jugarán finales y entre ellos repartirán los cupos de “Uruguay 1” y “Uruguay 2”.

Importante: si Peñarol gana su partido de la última fecha ante Racing, ya se asegura su presencia en fase de grupos, porque lo peor que le puede pasar es terminar 2° en la Anual (aunque Nacional gane no podrá superarlo por diferencia de goles) y aunque luego pierda la semifinal contra Defensor, igualmente será vice campeón del Uruguayo.

4) La pelea por el 4° cupo a Libertadores

4°) Boston River 52 (+5)

5°) Wanderers 52 (0)

6°) Cerro 50 (-1)

7°) Rampla 50 (-7)

El que termine 4° en la Anual clasifica a Fase 1 de Libertadores, por lo que deberá ganar 2 repechajes para recién allí meterse en fase de grupos.

Si al terminar el torneo hay igualdad en puntaje, el 4° puesto se lo queda el de mejor diferencia de goles.

Los partidos donde se define el 4° clasificado a Libertadores 2018 son: Rampla-Cerro (si empatan quedan los dos sin chance y solo el ganador mantendrá esperanzas); Danubio-Boston River, Wanderers-Juventud.

Importante: de los cuatro que pelean el 4° cupo, los tres que queden fuera jugarán la Sudamericana.

5) La pelea por el último cupo a la Sudamericana

8°) Racing 45 (-5)

9°) Danubio 43 (-10)

10°) River Plate 42 (-3)

Situación similar a la anterior: si hay igualdad en puntos clasifica el de mejor saldo de goles. El que termine 8° clasificará a la Sudamericana.

Los partidos donde se define: Peñarol-Racing; Danubio-Boston River; River Plate-El Tanque.

6) ¿Cómo se define el último descenso

13°) El Tanque

14°) Sud América

15°) Juventud (descendido)

16°) Plaza Colonia (descendido)

Sencillo para no andar con números y promedios que compliquen: la única manera de que Sud América no descienda es la siguiente: que en la última fecha Sud América le gane a Nacional y El Tanque pierda con River. En ese caso quedarán igualados en puntaje Sud América y El Tanque por lo que deberán jugar dos partidos de desempate.