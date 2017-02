Por: Mariana Peralta

El actor, compositor y cantante argentino Benjamín Amadeo presentará su primer trabajo discográfico titulado Vida Lejana el viernes 24 de marzo en la sala Teatro Movie en Montevideo Shopping.

El nombre de Benjamín Amadeo es muy conocido en el Río de la Plata por su carrera como actor – integró éxitos como Casi Ángeles, Los Únicos, Sres. Papis, Tu cara me suena y Peligro, sin codificar y en cine co-protagonizó La última fiesta- pero hay otra faceta de Amadeo que tal vez muchos han descubierto recientemente: la musical.

Si bien este es su primer disco, es altamente probable que el público recuerde alguna canción o cortina musical de exitosos programas de televisión, sin saber quizás que fueron compuestas e interpretadas por Benjamín. En aquel entonces sólo sonaba su voz pero pocos conocían la imagen que estaba detrás de esas melodías.

Así pues, luego de un arduo trabajo compositivo y con la madurez necesaria Amadeo a sus 32 años irrumpe con Vida Lejana, un disco que según explicó a LA REPÚBLICA, llegó en el momento justo.

“Este disco no es un capricho, es una necesidad” afirma Benjamín quien toca la guitarra desde niño y la música ha sido su motor. Si bien Vida Lejana es su primer disco , Amadeo no ha dejado de escribir canciones para otros artistas, también compuso cortinas musicales para obras de teatro y programas de televisión como el pegadizo “Te imaginé” cortina elegida por Marcelo Tinelli para ShowMatch.



A la hora de componer se reconoce poco metódico pero destaca que logró aprender a trabajar sobre la inspiración.

En Vida Lejana está presente el pop, la balada y el rock, todo sustentado con una potente banda que acompaña a Benjamín quien defiende con su voz y guitarra las melodías de este su primer trabajo discográfico (bajo el sello Sony Music Argentina) que consta de 12 temas con letras y ritmos tan pegadizos que ya han logrado posicionarse en los primeros lugares en los rankings de la vecina orilla y también en emisoras de Uruguay.



“Estoy muy feliz con el resultado de este disco”, afirma el artista argentino al tiempo que destaca que cada canción fue meditada, nada fue al azar, hay contenido en cada canción, y eso era parte de lo que quería plasmar en este disco: la reflexión. “Vida Lejana nace por la necesidad imperiosa de tomar por las astas todas mis inquietudes musicales y darle su forma y vida”.

La filosofía japonesa

Nada en este primer trabajo discográfico es inocente, asegura el entrevistado y eso queda de manifiesto incluso en el arte del disco donde prevalece la filosofía japonesa.

Benjamín Amadeo deja un mensaje no solo a través de las letras de sus canciones sino también desde la estética del disco. El librillo de Vida Lejana donde están las letras de la canciones se abre de manera vertical , un guiño a los anotadores japoneses.

La foto de portada del disco muestra el rostro de Amadeo con varias cicatrices doradas en alusión al Kintsugi, antigua técnica japonesa para reparar objetos de cerámica con la resina del árbol de la laca y polvo de oro. El kintsugi agrega un nuevo nivel de complejidad estética a las piezas reparadas. La técnica no busca disimular los defectos, ni perfeccionarlos, simplemente vuelve a convertir la pieza rota en algo completo.



Tapa del disco Disco y librillo

“Esas líneas de oro son la máxima representación de una filosofía japonesa que promueve la reconstrucción del objeto en oro para revalorizarlo y darle un valor a esa cicatriz”, explicó Benjamín.

Resiliencia

Las 12 canciones de Vida Lejana dejan a quien las escuche algo para reflexionar, esa introspección que todos deberíamos hacer y que tal vez la vorágine del diario vivir nos aleja de las raíces, del parar para seguir andando. Revalorizar esas cicatrices de la vida para hacernos más fuertes, de eso trata Vida Lejana, un disco de resiliencia, donde descubrimos a Benjamín Amadeo en su máxima expresión como compositor comprometido con la vida misma y logrando combinar de manera exquisita ritmos modernos y pegadizos con mensajes profundos que no conocen de modas ni tendencias, son universales y vigentes.

“Creo que la reparación mental y emocional viene de un gran aprendizaje. Yo escribo más cerca de la reflexión que de la memoria. Si lees la letra te das cuenta que todas mis respuestas están en estas canciones y me gusta creerlo así”.

Según contó, el contacto con la filosofía japonesa fue través de la lectura y desde ese momento no dudó en aplicarlo en su día a día. “Nosotros somos lo que vemos y leemos y en función de eso escribimos. Empecé a leer filosofía japonesa y me di cuenta que mis canciones eran eso”.

Benjamín asegura que Vida Lejana es un disco completamente auto-referencial. Es un lugar donde la palabra que más resuena es ‘Libertad’. “La canción es una maravillosa oportunidad para decir cosas que no podés decir de otra manera”.

Video clips

Los detalles también son parte del todo, y eso queda de manifiesto en los recientes video clips que lanzó Amadeo, donde hace su aporte en producción y dirección junto a un gran equipo de colaboradores. En el video clip de la canción Volaré, Benjamín arriesga a prescindir de su imagen para dar paso a una secuencia que muestra una fábrica de cadenas, dejando paso a que sus seguidores interpreten el mensaje, ¿tal vez aprender cómo se hacen las cadenas nos podrá permitir saber cómo romperlas y lograr la libertad?, esa libertad que impregna todo el disco Vida Lejana y que el público uruguayo podrá disfrutar el viernes 24 de marzo en Teatro Movie.



DATO

SHOW

Viernes 24 de marzo

Teatro Movie (Montevideo Shopping)

Entradas en venta desde $650 en Movie.com.uy y boletería de la sala

"Vida Lejana"

12 canciones inéditas escritas y co-producidas por Benjamín con la colaboración de 3Música. El disco fue grabado en Buenos Aires, masterizado por Pablo López Ruiz en 3:3:2 Studio y mezclado en los estudios Igloo Music de la ciudad de Los Ángeles. “Volaré” fue el primer single del disco y supera el millón de visualizaciones en VEVO.