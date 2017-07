Compartir Tweet



No hubo que esperar mucho tiempo para que la primera sorpresa sacudiera el esperado Grand Slam de Wimbledon, cuya edición 2017 comenzó a jugarse ayer en el histórico All England Club. Stan Wawrinka, a quien su número 3 del mundo y gran presente transforman en candidato a pelear cada torneo que juega, cayó ante el ruso Daniil Medved, que jugó en el césped londinense por primera vez en su carrera.

El batacazo se produjo tras algo más de dos horas de juego, lapso que le alcanzó al ruso para imponerse por 6-4, 3-6, 6-4 y 6-1. Aunque es evidente que el césped no es la superficie que mejor le sienta a “Stan The Man”, nadie previó un golpazo de esta magnitud, en una derrota ante un jugador que hace dos años estaba jugando torneos challenger lo obliga a armar las maletas antes de los esperado y lo priva de la posibilidad de pelear por el número uno del ranking ATP, para lo que era indispensable consagrarse en Wimbledon.

Nadal no quiere a Federer

El español no tuvo problema alguno para sellar su pasaje a la segunda ronda del penúltimo Grand Slam del año. Rafael Nadal cumplió con su favoritismo, y lo hizo con creces: barrió en tres sets a Jonh Millman por 6-1, 6-3 y 6-2. El partido estuvo temporalmente parado por culpa de la lluvia, pero al reiniciarse, el dominio de “Rafa” sobre el número 137 del mundo continuó siendo absoluto.

“Fue un partido muy positivo, un gran comienzo para mí. Estoy en segunda ronda, algo muy importante. No gané muchos partidos en los últimos años, así que estoy feliz por haber ganado. Tuve buenas sensaciones durante toda la semana de entrenamientos aquí, pero en hierba puede pasar cualquier cosa”, dijo quien viene de ganar Roland Garros por décima vez.

Una sorpresiva declaración brindada por Nadal fue que, en caso de llegar a la final, no querría volver a enfrentarse con Roger Federer. “No me gusta jugar contra los mejores en las finales y creo que ya hemos jugado suficientes”, señaló-

“Pero dicho esto, no me planteo llegar a la final a día de hoy, no está en mi cabeza y ya veremos. No es una superficie en la que uno se sienta completamente bien casi nunca. He jugado cinco finales aquí, lo digo por experiencia: no pretendas tener la sensación de dominar la superficie al completo porque no es una superficie que se domine al completo. No es como la tierra, donde cuando uno juega bien siente que domina prácticamente todo el espacio”, agregó.

Por último analizó que “Aquí la pelota va muy rápido y el rival siempre tiene la posibilidad de jugar agresivo. Cuando uno va ganando, uno se siente más cómodo y con más confianza a la hora de golpear a la pelota, seguro que sí”.

El campeón a paso firme

Otro que sorteó su primer desafío sin inconvenientes fue Andy Murray, el vigente campeón de Wimbledon. El escocés, respaldado por todo el público que se acercó a la cancha central del All England Club, demolió a Alexander Bublik. A Murray le tomó algo más de una hora y media imponerse en sets corridos. El tanteador final mostró un contundente 6-1, 6-4 y 6-2.

Quien debió abandonar el torneo por razones físicas fue Nick Kyrgios, quien de esta manera se transforma en la primera baja ilustre por lesión. Tuvo que abandonar el partido ante el francés Pierre-Hugues Herbert, que por entonces ganaba el partido por 6-3 y 6-4. Poco antes de comenzar el tercer set, y tras mantener una charla con el médico, optó por abandonar, notoriamente molesto.

Como se ve, nada le faltó al primer día de actividad en Wimbledon. Seguramente el torneo que acaba de empezar en Londres tenga reservadas varias sorpresas para los amantes del tenis.