Orgulloso de su ascendencia, Ramírez por un lado y Saravia por el otro, Juan Andrés Ramírez dialogó con República Radio y expresó su esmero por que el Partido Nacional vuelva a su origen. Por tal razón, él mismo formo el grupo Orejanos, un grupo nuevo que arranca de llano, queriendo ganar su lugar dentro de la interna del Partido.

1 – ¿Quiénes integran el grupo Orejanos?

El grupo Orejanos esta en este momento registrado en varios departamentos del interior cumpliendo con todos los formalismos para que la gente pueda votarnos en la interna, nosotros vamos a participar, no estamos haciendo el lobby de que somos candidatos para después aliarnos a otros y de alguna manera posicionarnos, queremos que Orejanos sea un grupo que perdure en el tiempo independientemente de la figura de su creador que soy yo, yo soy el fundador.

2 – ¿Usted es parte de la renovación?

Si soy parte de la renovación, no tengo duda, pero agarrado de las viejas banderas, que se han dejado por el piso y se han dejado pisotear, si eso es renovación bienvenida sea.

3 – ¿Orejanos va a construir alianzas dentro del Partido?

Puede hacer alianzas o no hacer nada, sacar sus propias listas, sacar su lista al senado, sacar sus listas de diputados en los distintos departamentos y si la gente nos acompaña tendremos representación parlamentaria, tendremos convencionales departamentales y convencionales nacionales.

4 – ¿Cual es la propuesta de Orejanos?

La propuesta Orejanos es volver a la esencia del Partido, defender la educación pública por encima de la privada, hacer un esfuerzo sobre humano por rescatar ese quintín que esta hoy marginal, incorporarlo a la sociedad, ya no es un tema solo de pobreza, echarle el diente de buena manera a la reforma del estado, analizar seriamente cuales son las actividades que el estado tiene que dar obligatoriamente y en buena forma.

5 – ¿Cuál es su visión de las diferentes corrientes del Partido Nacional?

El Partido Nacional tiene dos líneas muy claras, una línea muy sólida que es la línea de Luís Lacalle Pou, su dirigencia no tiene fisuras, ganó una interna pasada cuando ni él pensaba que la podía ganar siendo muy joven.

Después esta la otra pata que para mí es la pata más enamoradora del Partido Nacional, que es el sector de Jorge Larrañaga con su grupo Alianza pero tiene problemas esa pata, como siempre de si se acata los liderazgos, si van atrás de Jorge o no, hay un montón de Intendentes, Sergio Botana, Adriana Peña, Antia, Dardo Sánchez, Verónica Alonso como Senadora, que miran la pileta si tiene suficiente agua como para tirarse en una interna, para pelearla.

6 – Como fue aquella etapa que vivió el Partido Nacional, una etapa muy dura de enfrentamientos internos donde Ramírez (padre) estaba de un lado y del otro se ubicaba Luís Alberto Lacalle, aquello que se conoció como la envestida baguala y todas las consecuencias que tuvo. ¿Qué recoge usted de esa experiencia, que puedes analizar?

A mí me deja un gran aprendizaje, la primera elección que yo vote con 18 años en el año 89 vote a Lacalle convencido, enamorado, embanderado y era un muy buen candidato.

Había armado un muy buen equipo de gente nueva, de gente joven, después resulto ser que el partido tuvo enormes problemas de corrupción, gravísimos problemas, de hecho tuvimos gente expulsada del partido, ministros de transporte, secretarios de presidencia procesados, ministro de economía hablo del caso de Braga. Yo creo que Braga no se llevó un peso, yo creo que murió abrazado a la lealtad. La frase “envestida Baguala” me produce rechazo, porque Lacalle la utilizó contra la prensa y contra la oposición.

Lo que aprendí de esa etapa es que para ser un buen blanco hay que ser honesto y además, hay que elegir gente que te rodee que sea absolutamente honesta. Yo estoy muy orgulloso de mi padre, por la batalla que dio, por la honestidad y por la dignidad.

7 – ¿Qué opinión tienes de Luís Alberto Lacalle Herrera?

Luís Alberto Lacalle Herrera fue el origen de un gran presidente que cometió errores importantísimos en la elección de las personas que tenían que ocupar cargos de confianza y que dejó a los ojos de la opinión publica un manto de duda sobre la honestidad de su accionar y de su gobierno.

8 – Volviendo a la actualidad ¿Cómo ves el manejo que se ha hecho del caso Bascou?

Yo hubiera renunciado, no se si renunciado, pero hubiera pedido una licencia sin goce de sueldo de 1 año y me hubiera dedicado de lleno a los problemas particulares deber 20 millones de dólares no es poca cosa , tener 17 embargos como él lo declaro por 7 millones de dólares no es poca cosa , tener denuncias penales por 500 mil dólares de cheques liberados sin fondo no es poca cosa, no le da el tiempo a una persona de andar dedicándose a todos esos problemas y además ser el Intendente de un departamento.

9 – El tema corrupción va ganando en los últimos tiempos notoriedad, ¿ve de alguna manera una sensibilidad especial, en la sociedad uruguaya sobre este tema?

La región se ha visto convulsionada con el tema de la corrupción, la gente tiene claramente definido, se cansaron de los bandidos, porque ya no es que se enriquece un poco o hacen una diferencia.

El corrupto no tiene ideología piensa en su beneficio personal, el beneficio de sus amigos, de su empresa, de sus grupos y le importa muy poco realmente la pobreza, la marginación, la educación, todo eso no forma parte.

10 – ¿Y el caso Sendic, qué opinión le merece?

Yo estoy en contra del pacto de silencio cuando Sendic renunció por causas personales, que no era por esa causa. Para mí fue una bofetada, si yo hubiera sido legislador me tienen que sacar con humo de adentro del Parlamento porque estoy hasta el día de hoy hablando de Sendic.

Corresponde como blanco, corresponde como partido de oposición y porque el Parlamento es para hablar esa es la razón de ser, entonces me niego a pensar que había 30 diputados y 10 senadores del partido Nacional que simplemente en dos minutos y medio dejaron ir a Sendic por razones personales.