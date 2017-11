Compartir Tweet



La Lista 33 de Fernando Valls en una de las tantas que apoyan la candidatura del Dr. Jorge Barrera a la presidencia de Peñarol.

En esta charla, Valls profundiza en varios aspectos y explica los motivos por los cuales la agrupación “Grandes en Todo” apoya la candidatura del dirigente que llevará la bandera del oficialismo en la elección del 9 de diciembre.

“Grandes en Todo”

“Decidimos ponerle un número, decidimos ponerle un lema, lista 33 Grandes en Todo, para nosotros el concepto de Grandes en Todo, es ser grande no solamente en futbol, en todos los deportes sino en concepto de grandeza, el ser humilde, leal, honesto, honrado, dar lo mejor de vos, dejar el alma, eso es concepto de grandeza que nosotros queremos aportar un poquito en este nuevo club. Nosotros venimos trabajando desde hace 10 años en Peñarol en diferentes actividades, yo integro la comisión administradora del Palacio Peñarol, integro diferentes comisiones entre ellas las de atletismo que generamos escuelas gratuitas de atletismo para mas de 100 gurises que practican deporte con Peñarol, algunos de ellos incluso a esta altura están estudiando tecnicaturas en deporte, entonces hemos ido como el desarrollo dentro del club, lo hemos ido teniendo de la mano de Juan Pedro que ha sido nuestro presidente durante los últimos años y ahora creemos que con Jorge Barrera Peñarol va a sufrir una democratización, Jorge es una persona mucho mas horizontal, es una persona que construye en base a acuerdos eso es algo con lo que me siento muy identificado, nosotros creemos que el nuevo Peñarol, el nuevo crisol de Peñarol tiene que tener un poquito también de nuestro color, el color de los que pensamos de esta manera, de los que queremos ver al jugador de futbol, no como una persona que brinda un espectáculo deportivo o del que nosotros pagamos incluso si no nos gusta lo que estamos viendo, tenemos todo el derecho del mundo a insultarlo, sino que queremos ver al jugador de futbol como la persona que se pone la misma camiseta que nos ponemos nosotros, que se pone nuestro hijo para practicar una actividad física. Hoy en día para el hincha de Peñarol el deporte es hacer un whisky, una picada y mirar como 11 personas practican deporte, sinceramente queremos que eso de a poquito deje de ser lo que es”.

¿Por qué con Barrera?

“Nosotros estamos acompañando a Barrera porque hemos visto el crecimiento que ha tenido el club con 100 mil socios, la construcción de un estadio, la modernización de los Aromos, el centro de alto rendimiento para juveniles, se ha transformado en un club modelo. Incluso ahora los resultados deportivos empiezan a plasmar todo ese trabajo que se ha venido haciendo en todas la aéreas, en toda la gerencia del club, creo que es el momento de empezar a crecer hacia otros lados, nosotros creemos que el club hay que construirlo con todos adentro y no con todos afuera, uno a veces se pone a pensar el modelo de club que uno se imagina y es el mismo modelo que nos imaginamos de repente en cualquier ámbito social donde podemos compartir con diferentes personas y es el ámbito de la abundancia, hay como dos modelos que se contraponen el club de la escases y el club de la abundancia. El club de los escases es ese lugar donde hay 4 personas y si son 3 mejor porque es más fácil ser el 1 entonces hay muchas personas que buscan eso, nosotros creemos en el club de la abundancia donde todos puedan participar, aportar su conocimiento, dejar lo mejor que tienen, donde se pueda ser solidario, donde estén las puertas abiertas, porque creemos que con el conocimiento de todos no tenemos techo, si queremos salir campeones del mundo que es lo más importante como club que queremos, queremos ser campeones de América, queremos ser campeones del mundo, necesitamos hacerlo con todos dentro, no hay otra forma de hacerlo”.

Las propuestas

“Una de nuestras propuestas es la creación de una fundación, se llama Fundación Vilamajó en un centro de estudios y deportes con eso queremos mostrar una plataforma no solo legal para albergar una cantidad de desarrollos, de proyectos de desarrollo tanto deportivo, como culturales o como de nivel de conocimiento que se pueda crear dentro del club, sino crear esa unión entre el deporte y el conocimiento, nosotros el conocimiento es lo más importante de la construcción de cualquier organización humana y más de un club de futbol que aspira a ser el más grande en América”.

“Que se hable de fútbol”

“Paradójicamente siendo estas las elecciones de un club de futbol, no se esta hablando de futbol casi, para nosotros es importantísimo que se hable de futbol, nosotros nos hicimos hinchas de Peñarol por un sueño, nos hicimos hinchas de Peñarol porque soñamos con un modelo de club y porque soñamos con ganas muchos campeonatos, soñamos con integrar un colectivo humano, hoy en día nos encontramos una elección discutiendo de balance, discutiendo de otro tipo de cosas que en realidad no son las cosas que hicieron hinchas del club, nosotros queremos poner el discurso en hablar de sueños y en esos sueños están en esas familias que a veces no van juntas al estadio por miedos, por problemas, queremos que vuelvan a estar juntas como están en las 5k donde va toda la familia después vos lo vez en el Parque Rodó comiendo una muzarella todos con la camiseta de Peñarol, el padre, el hijo, la madre, van con el perro, ese es el modelo de club que nosotros queremos, un club para vivir. En Peñarol en los últimos años se ha instaurado una frase “el Peñarol contra todos” y nosotros creemos que no que es Peñarol con todos, nosotros tenemos que construir tirando lazos con toda la sociedad, con el gobierno, con todas la organizaciones sociales, nosotros creemos que la grandeza de Peñarol se construyó y se va a seguir construyendo en base a estar todos juntos con todos nuestros hermanos que nos rodean”.

El problema con las barras

“Se está trabajando duro en muchas áreas del club no solamente futbol, en la comisión del Palacio estamos trabajando bastante también con lo que es el tema hinchada, nosotros mas que hinchada lo que le decimos es barra brava, porque hinchas creo que somos todos, nos calificamos como hinchada, pero el problema con las barras es algo que se nos ha ido un poco de las manos como institución, se la ha ido a la sociedad, se le ha ido a todo el fútbol y la nueva comisión que está trabajando, está trabajando muy bien, pero creemos que con el garrote en la mano no es que vamos a solucionar el problema de las hinchadas, nosotros creemos que tenemos que ir de a poco ganando espacios como el espacio 5 de Peñarol, una propuesta es butaquear el estadio y butaqueando tribunas para ir poco a poco llevando a que la familia vuelva al estadio, tenemos que ir conquistando nuevos lugares e ir solucionando en base a creación el problema de la violencia y no en base a la violencia, a la represión , a cámaras, a las huellas , que hoy en día no nos queda otra que hacerla pero eso es un paliativo la construcción la tenemos que hacer con educación y con construcción”.