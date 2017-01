A sólo 24 horas de haber lanzado un nuevo single, la banda pop argentina Bandana oficializó para tristeza de sus fanánticos la salida de Virginia Da Cunha quien en el regreso de la banda se había sumado con renovadas expectativas.

“Les voy a hacer un remix”, expresó la también actriz Da Cunha sobre Bombón, la canción que Bandana grabó junto al reggeatonero Wisin. El tema recientemente estrenado llega luego de 14 años de su último disco de estudio (Vivir Intentando) el cual grabaron tras ganar el famoso reality de música Pop Stars.

Virginia ha decidido dedicarse de lleno a su carrera como DJ, algo que le es incompatible con la exigencia que implica permanecer al grupo musical que ya tiene en agenda varios compromisos de shows en Argentina y la región.

Según explicaron Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Lissa Vera las integrantes de Bandana, el alejamiento de Virginia se ha dado de forma natural y sin conflictos.

“Cuando inició Bandana La vuelta, a mí me encontró terminando un disco. Y lo dejé a un lado para dedicarme al revival. Por momentos no estaba ni en un lado ni en el otro. Y como ahora Bandana encara una nueva etapa, tuvimos que tomar la dolorosa decisión de hacer las cosas al cien por ciento, o no hacerlas. Entonces vuelvo a tomar mi camino, y las chicas siguen con material nuevo”, explicó Virginia según señala el diario argentino Clarín.

“Siempre nos preguntaban cómo fue que se juntaron y por qué en este momento. Y estaba relacionado con los tiempos de cada una. Creo que Viri laburó intensamente y es el momento de cosechar lo que venía sembrando. A partir de eso, pasó lo que se va dando con Bandana desde un principio: el tema de la naturalidad, esta cosa de no especular”, explicó Lourdes.

Con localidades agotadas en sus primeros shows de Bandana el reencuentro, queda claro que los fanáticos de aquella banda pop de comienzos de los 2000 tiene mucho para ofrecer en esta nueva etapa. “A fin de año sentimos que era el momento de sacar algo nuevo para consolidar la decisión a nivel banda”, dijo Gastaldi en alusión al nuevo material grabado con Wisin.

“La situación va mutando y nosotras nos vamos acoplando a lo que va sucediendo. Nos costó mucho este desprendimiento, y también el de Ivonne cuando arrancamos la vuelta. Pero es normal que cada una elija su camino. Nosotras queríamos volver a disfrutar algo que nos marcó la vida a las cinco para vivirlo desde otro lugar. Ella no estaba al cien por cien para defender lo nuevo y así de natural pasó. La veíamos agotada, que iba y venía, y dijimos: ‘Bueno, hagamos esto tranquilas, está todo bien’. Podemos pelearnos y decirnos de todo porque somos cuatro minas que nos conocemos hace mucho. Entre fantasmas no nos pisamos las sábanas” broméo Lissa.

Lourdes, acotó:”Igual, me parece que no está todo dicho. Vir puede venir a participar del escenario en la despedida o venir a otro show. Lo mismo con Ivonne, que tiene siempre las puertas abiertas porque es algo re fuerte lo que nos pasó” dijo en referencia también a Ivonne, integrante original de la banda pero que en esta oportunidad decidió no sumarse a la nueva etapa de las Bandana.