Compartir Tweet



WhatsApp





La bancada de legisladores del Frente Amplio solicitó al gobierno una reunión para analizar la situación planteada con el proyecto de los “cincuentones”. El diputado Alfredo Asti dijo a República Radio que en el momento en que se firmó el proyecto en el Poder Ejecutivo se manejaban otros números, “un universo de unas 20 mil o 30 mil personas”. Sin embargo, luego se demostró que eran unas 80 mil personas.

Ante esta situación, consideró que “es necesario volver a replantearnos con el Poder Ejecutivo la propuesta, sabiendo que vamos a cumplir el compromiso que adquirimos con los cincuentones”.

Asti mencionó que en Diputados se está analizando el tema y declaró que el Frente Amplio coincide con el compromiso que realizó el presidente de la República en buscar una solución para este tema. Sin embargo, declaró que el proyecto debe ser modificado ya que tiene un error de cálculo y afirmó que los costos serían “preocupantes” para el Estado.

Por su parte el senador Rafael Michelini sumó una diferencia con el proyecto original y recalcó que “lo mejor es que los cincuentones, cuando se van a jubilar, vean qué régimen les conviene más y que ese derecho lo tengan a partir de los 65 años”.

80 mil personas

Asti afirmó que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo se basó en un estudio anterior del Banco de Previsión Social (BPS) y tiene que ser modificado ya que recién en octubre hubo un estudio detallado del costo que supondría dicha iniciativa. Explicó que en el momento en que se firmó el proyecto en el Poder Ejecutivo se manejaban otros números, un universo de unas 20 mil o 30 mil personas. Sin embargo, manifestó que luego se demostró que eran unas 80 mil personas. Ante esta situación, consideró que “es necesario volver a replantearnos con el Poder Ejecutivo la propuesta, sabiendo que vamos a cumplir el compromiso que adquirimos con los cincuentones”.

Afirmó que el dinero que se maneja es “preocupante por la cantidad de recursos que va a tener que asignar en el futuro el BPS”.

“De aprobarse así como está la iniciativa, hay más de 25 años en los que habría un importante destino de los fondos públicos a un grupo relativamente reducido de la población que tiene ingresos medios y altos. Tendremos que ver si esto entra dentro de las prioridades que se ha fijado el propio Frente Amplio para su gobierno.

Creo que debemos pensar que a pesar de que hemos reducido la pobreza, el núcleo más duro sigue estando concentrado fundamentalmente en la niñez y en la adolescencia. Por tanto, es importante que nos cuestionemos si es lógico prefijar montos muy importantes del gasto público social fijados sobre el aumento de los salarios y de las pasividades, porque no podemos estar afectando el destino de otros sectores más vulnerables, en los cuales debemos poner el mayor énfasis”, agregó.

Gasto público

Afirmó que cuando el Banco de Previsión Social calcula el costo durante 48 años a partir de la vigencia de la Ley- lo que equivale a casi 5 décadas- implica un monto de dinero “muy importante, que porcentualmente puede llegar a medio punto del Producto Bruto Interno”. Explicó que ronda los 4 mil millones de dólares. “Este es un debate sumamente relevante porque todos sabemos las dificultades que tiene el BPS y el Estado en general para cubrir el gasto público”.

En términos generales, explicó que lo que se discutió con el BPS son los montos mínimos y máximos de acuerdo a las opciones que están planteadas sobre la mesa. Con respecto a la propuesta alternativa que presentó el senador Michelini, Asti declaró que aún no ha sido presentada en la bancada.

“Hemos pedido que Presidencia, de forma directa o a través de alguno de sus voceros, se reúna con la bancada a los efectos de conversar si se tiene en cuenta esta nueva realidad que no fue la que se tuvo en el momento en que se firmó el proyecto”, agregó.

Michelini

El senador frenteamplista Rafael Michelini afirmó que presentó un proyecto de ley alternativo que intenta solucionar la situación de “los cincuentones”.

Según sus palabras, la iniciativa propone que cuando las personas se vayan a jubilar puedan elegir si quedarse en el sistema público o el privado.

“Me parece que lo mejor es que los cincuentones, cuando se van a jubilar, vean qué régimen les conviene más y que ese derecho lo tengan a partir de los 65 años”, agregó.

Consideró que en este caso los resultados de cualquiera de los dos regímenes serán parecidos. “La injusticia no se generó porque la persona aporta a la AFAP o al BPS, sino por el montos posibles de jubilación. Ante esta situación insatisfactoria, mucha gente tarda en tomar su jubilación”.

Mencionó que le han obligado a las personas a decidir qué sistema prefiere estando a diez años antes de jubilarse. “Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos diez años. Un cincuentón que tiene 53 años se va a jubilar posiblemente a los 65. ¿Qué puede saber sobre lo que va a ocurrir? ¿Va a tener a tener trabajo? ¿Lo van a ascender? ¿Va a tener menos aportes o más horas extras? Eso no se puede saber de antemano”.

Mieres: “Se debe encontrar otra solución al problema”

Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que “se debe encontrar alguna solución a este problema, pero hay que entender que la propuesta que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento es la más cara y además tiene un objetivo ideológico de combate a las AFAP que no compartimos”.

“Tenemos claro que el reclamo de los cincuentones tiene un fundamento justo, que está relacionado con cómo fue tratado el proceso de transición. Cabe recordar que en los años 90 los cincuentones tenían treinta y algo de años, por lo que eran personas que tenían 10 o 15 años de trayectoria laboral pero ingresaron al sistema de ahorro individual con 0. Es decir, no se le incorporó lo que debería haber sido los aportes que habían hecho antes”, declaró Mieres.

Para el senador, la propuesta que ha ideado el Poder Ejecutivo tiene un “grave error”, ya que obliga a los cincuentones a elegir antes de la jubilación. “Con eso lo único que estamos aumentando es el número de personas que, por las dudas, se van a volver al sistema solidario. Sin embargo, en realidad la persona solo puede tener certezas de qué sistema le conviene al llegar al momento de la jubilación”.

Consideró que la solución para este problema es reconocer los aportes anteriores al 96, cuando la persona, al momento de jubilarse, elija qué sistema prefiere y que el Estado pague la diferencia entre uno y otro. “Con este planteo, el costo va a ser tres veces menor que el que lamentablemente ha ideado el Ministerio de Trabajo y el BPS. Ese proyecto no lo vamos a votar porque es una barbaridad, son casi 4 mil millones de dólares de gasto público”.

Ruiz: No se puede cuestionar “un proyecto que tiene la firma de todos los ministros”

El representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, afirmó a LA REPÚBLICA que los proyectos alternativos que se están proponiendo en el Parlamento -con respecto al tema cincuentones- no solucionan el problema y consideró que la única iniciativa que realmente es efectiva es la propuesta del Poder Ejecutivo.

“Hay algunos proyectos alternativos que le dicen a la gente que se le va a reconocer los aportes realizados anteriores al 96. Sin embargo, decir eso es un chiste porque solo el 18% de los trabajadores mayores de 50 años tiene alguna información de su historia laboral anterior al 96. Entonces, en realidad, las personas que plantean el reconocimiento de los años anteriores al 96 es porque conocen poco de seguridad social, de qué cómo funciona y cómo se realizaron los aportes anteriores al 96, años en los cuales no había historia laboral ni declaración nominada”, declaró.

Según sus palabras, si el Parlamento llegara a votar este tipo de propuestas, los damnificados, al observar que no se solucionó su situación, podrían realizar juicios porque se votó una Ley “que no tuvo ninguna consecuencia”. Asimismo, en la oportunidad Ruiz invitó a todos los trabajadores a rodear el Palacio Legislativo el 5 de diciembre- día en el que se estará votando el proyecto propuesto por el Ejecutivo-.

Por otro lado, afirmó que los diferentes representantes tienen el derecho de plantear modificaciones al proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo. Pero consideró que “está mal” que se presenten alternativas totalmente diferentes ya que, para que el Parlamento tome una decisión sobre los temas de seguridad social, las propuestas tienen que ser formuladas primero por el Poder Ejecutivo.

“Lo que decimos es que tenemos que enfocarnos sobre la base del proyecto del Ejecutivo, que podrá tener cambios, pero esas modificaciones no pueden ser tan importantes que cambien la esencia del documento. Además, las alternativas no pueden discutirse al mismo nivel que un proyecto que tiene la firma de todos los ministros. Por tanto, no entendemos por qué algunos actores se distraen analizando propuestas que no tienen iniciativa del Ejecutivo”.

Con respecto a la alternativa que dice que las personas deben elegir el sistema que les conviene cuando estén en edad de jubilarse, Ruiz consideró que es otro proyecto “totalmente distinto” al que presentó el Ejecutivo. Insistió en que desde el año 96 los trabajadores vienen analizando este problema y afirmó que están convencidos de que la solución es que las personas puedan volver al BPS si así lo prefieren.